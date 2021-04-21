México.- La Lotería Nacional para la Asistencia Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) celebraron el 50 aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco con la emisión de un billete conmemorativo en el Sorteo de Diez número 134 con la leyenda “50 Años del Tratado de Tlatelolco, Territorio Libre de Armas Nucleares".

Durante la presentación del billete, el director general de la Lotería recordó que “la aportación al mundo entero que significa este acuerdo, es una de las más grandes impulsadas por la diplomacia mexicana”.

El Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (más conocido como Tratado de Tlatelolco) sirvió en su momento para declarar a la zona libre de este tipo de arsenales, y en su tiempo representó un gran paso para la conformación de una región en armonía y con progreso, recordó.

“El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acaba de definir la trascendencia del Tratado de Tlatelolco como: Una hazaña del espíritu de paz. Las relaciones internacionales deben basarse en el derecho, el respeto y el diálogo. Ningún Estado, por poderoso que sea, puede imponer su voluntad en contra de los principios forjados por la comunidad internacional”, agregó.

Por si parte, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE aseguró que “hoy la diplomacia mexicana sigue empeñada en promover la paz y la estabilidad en nuestra región”, al tiempo que agradeció a la Lotería la distinción que permitirá promover la memoria de este acontecimiento.

“Estamos muy comprometidos con tratar de limitar al máximo el tráfico de armas pequeñas y ligeras. Estamos comprometidos en la lucha contra el crimen organizado, pero el ideal es el mismo: Lograr estabilidad para sociedades pacíficas y justas”, agregó Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo.