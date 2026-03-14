El uruguayo Sebastián Marset es señalado como líder de una red de narcotráfico investigada por la DEA y otras autoridades.

Tras años prófugo, el presunto capo fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, país donde autoridades lo vinculan con operaciones de tráfico internacional de cocaína.

¿Quién es Sebastián Marset?

Sebastián Marset Cabrera es un narcotraficante uruguayo señalado por autoridades internacionales como líder de una red dedicada al tráfico de cocaína entre Sudamérica, Europa y África.

Nació en Montevideo y con el paso de los años fue vinculado a organizaciones criminales que operaban principalmente en Paraguay, Bolivia y Brasil.

Sebastián Marset (Redes Sociales)

Su nombre ha sido investigado por agencias como la Drug Enforcement Administration (DEA) y la Interpol por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal.

¿Cuántos años tiene Sebastián Marset?

Sebastián Marset nació el 10 de abril de 1991, por lo que actualmente tiene 34 años de edad (en 2026).

¿Quién es la esposa de Sebastián Marset?

La esposa de Sebastián Marset es Gianina García Troche, una ciudadana paraguaya que ha sido investigada por autoridades por presuntos vínculos con las actividades de la organización criminal de su pareja.

García Troche ha sido mencionada en investigaciones judiciales relacionadas con operaciones financieras y movimientos vinculados a la red de narcotráfico.

¿Quiénes son los hijos de Sebastián Marset?

Sebastián Marset tiene hijos con Gianina García Troche, aunque sus nombres y datos personales no se han hecho públicos de forma amplia por motivos de seguridad y privacidad.

¿Qué estudió Sebastián Marset?

No existen registros públicos detallados sobre estudios universitarios de Sebastián Marset.

Diversos reportes señalan que desde joven estuvo vinculado a actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas.

¿En qué ha trabajado Sebastián Marset?

Antes de convertirse en uno de los criminales más buscados de la región, Sebastián Marset estuvo vinculado a diferentes actividades informales.

Investigaciones señalan que posteriormente se convirtió en presunto operador y líder de una red internacional dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.

Sebastián Marset es detenido en Bolivia

La Secretaría Nacional Antidrogas confirmó la detención en Bolivia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los fugitivos más buscados por la DEA.

Tras la captura, el ministro del Interior de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, informó que Marset fue expulsado del país y trasladado en avión hacia Estados Unidos bajo custodia de autoridades.

La SENAD confirmó el operativo mediante redes sociales, donde publicó imágenes del detenido y señaló que el narcotraficante uruguayo fue expulsado de territorio boliviano.

En conferencia de prensa, Oviedo explicó que la captura se logró tras la reciente reanudación de la cooperación entre Bolivia y Estados Unidos en materia de seguridad.

El ministro boliviano también aseguró que durante la detención no hubo enfrentamientos, muertos ni heridos, y que las autoridades no ejercieron violencia física ni psicológica contra el detenido.