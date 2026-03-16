Robin Gunningham vuelve a causar revuelo, tras ser señalado otra vez como el hombre que podría ser Banksy.

Pero ¿quién es Robin Gunningham? Presta atención que te decimos todos acerca del hombre que podría ser Banksy, esto es lo que se sabe.

¿Quién es Robin Gunningham?

Robin Gunningham es un conocido artista urbano que nació el 28 de julio de 1974 en Yate, Gloucestershire, Inglaterra.

Es conocido por ser grafitero en la zona de Bristol durante la escena underground en los años 90 y que luego adoptó el estilo de plantillas, mismo que hizo famoso a Banksy.

Robin Gunningham (Robin Gunningham)

¿Qué edad tiene Robin Gunningham, el hombre que podría ser Banksy?

Robin Gunningham, el hombre que podría ser Banksy, tiene 51 años de edad.

¿Quién es la pareja de Robin Gunningham?

Se dice que Robin Gunningham está casado con Joy Millward, una activista y lobista británica. Aunque este dato no está confirmado.

¿De qué signo zodiacal es Robin Gunningham?

Robin Gunningham, el hombre que podría ser Banksy pertenece al signo zodiacal de Leo.

¿Cuántos hijos tiene Robin Gunningham?

Sé creé que Robin Gunningham y Joy Millward tienen una hija.

¿Qué estudio Robin Gunningham, el hombre que podría ser Banksy?

Se sabe que Robin Gunningham, el hombre que podría ser Banksy estudió en la Bristol Cathedral School, institución en la que destacó en arte, ilustración y teatro, lo que lo hizo publicar varios dibujos en la revista escolar.

¿En qué ha trabajado Robin Gunningham?

Además del arte y ser grafitero, algunos apuntan que antes Robin Gunningham fue carnicero.

Sin embargo, el arte urbano ha sido su mayor pasión, pues Robin Gunningham ha trabajado en el escena underground de Bristol, es artista de street art con plantillas.

Así como Robin Gunningham ha sido pintor y creador de murales políticos y satíricos; incluso director de cine con el documental Exit Through the Gift Shop.

Las obras Robin Gunningham han tomado gran respeto entre los coleccionistas, lo que lo ha llevado a vender por millones de dólares su arte en subastas.

Banksy. (Pixabay.)

Robin Gunningham, el hombre que podría ser Banksy

En una reciente investigación por parte de la agencia Reuters, se señala que Robin Gunningham es el hombre que podría ser Banksy

Investigación que asegura que sin dudas Banksy es Robin Gunningham, según documentos judiciales y policiales de Estados Unidos, así como registros corporativos, entrevistas a personas cercanas.

Asimismo, para esconder su identidad Banksy hasta habría cambiado su nombre de Robin Gunningham al de David Jones, uno de los nombres más comunes del Reino Unido.

El punto de partida de la investigación se sostiene en registros migratorios sobre una persona con el nombre de David Jones que viajó a Ucrania el 28 de octubre de 2022, fecha cercana al 2 de noviembre cuando aparecieron murales en el país en guerra atribuidos a Banksy.

Lo que desecha la idea de que Banksy es Robert Del Naja, líder del grupo Massive Attack; sin embargo, se dice que ambos artistas han sido colaboradores conocidos.

Tras esta investigación, el abogado de Robin Gunningham rechazó los señalamientos como Banksy “no acepta que muchos de los detalles que figuran en la investigación sean correctos”.

“Trabajar de forma anónima o con un seudónimo responde a intereses sociales vitales. Protege la libertad de expresión al permitir que los creadores digan la verdad al poder sin temor a represalias, censura o persecución, especialmente cuando abordan temas delicados como la política, la religión o la justicia social”. Abogado de Robin Gunningham

Pese a negar que Robin Gunningham sea Banksy y el rechazó de la investigación, el reportaje fue publicado al considerar que es de interés público ya que el anonimato del artista es “una característica deliberada, pública y rentable de su obra”.