El artista urbano Banksy no ha sido ajeno a la cuarentena impuesta ante el pandemia de coronavirus, medida que no ha logrado que su creatividad pare pues sigue creando a pesar del confinamiento. En su cuenta de Instagram compartido su nueva intervención hecha ¡en su baño!

Banksy ha pintado en su baño varias ratas haciendo alusión a la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial como consecuencia del Covid-19. En la descripción de su obra, el artista bromea diciendo que su esposa no soporta que trabaje en casa.

En la pintura, nueve de estas ratas tan características de Banksy toman el control en el baño haciendo de las suyas; puede verse desde pisoteando la pasta dental, desperdiciando el papel higiénico, crean marcas en la pared o ensucian el escusado.

A pesar de haberlo compartido hace unas horas en Instagram, la publicación -con varias fotografías a detalle de la pintura- cuenta ya con mas de 1.9 millones de likes y más de 22 mil comentarios en donde celebran su nueva creación.

Debido a la contingencia sanitaria del coronavirus y al ser un artista urbano, Banksy no ha podido expresar su arte como estaba acostumbrado pues aún su identidad sigue siendo un enigma.

La última obra del artista fue hecha el pasado 14 de febrero durante el Día de San Valentín en la ciudad de Bristol en el área de Barton Hill, Inglaterra de donde muchos creen que Banksy es originario.