Te contamos quién es Nathan Johnson, político demócrata y compositor de Dragon Ball Z que fue elegido Fiscal General de Texas.

El nombre de Nathan Johnson ha dado de que hablar luego de su victoria en las elecciones intermedias en Estados Unidos donde

¿Quién es Nathan Johnson?

Nathan Matthew Johnson es un compositor, abogado y político estadounidense.

Su carrera es conocida por pertenecer al Partido Demócrata y ser el compositor de la música para el doblaje en inglés de Dragon Ball Z.

Nathan Johnson, político demócrata y compositor de Dragon Ball Z (Nathan Johnson / Facebook)

¿Cuántos años tiene Nathan Johnson?

Nathan Johnson tiene 58 años de edad. Nació el 12 de febrero de 1968 en Fort Worth, Texas, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Nathan Johnson?

Actualmente, Nathan Johnson no está casado. A finales del 2025 inició su proceso de divorcio de su pareja Anne McGowan tras 28 años juntos.

Nathan Johnson, político demócrata y compositor de Dragon Ball Z (Nathan Johnson / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Nathan Johnson?

Por su fecha de nacimiento, Nathan Johson pertenece al signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Nathan Johnson?

Nathan Johson tiene tres hijos.

Nathan Johnson, político demócrata y compositor de Dragon Ball Z (Nathan Johnson / Facebook)

¿Qué estudió Nathan Johnson?

Se sabe que Nathan Jonson estudió la licenciatura en Física en la Universidad de Arizona.

Posteriormente cursaría un doctorado en Derecho en la la Universidad de Texas.

¿En qué ha trabajado Nathan Johnson?

Nathan Johnson comenzó su carrera profesional tras terminar sus estudios. Trabajó como abogado litigante en Houston y Dallas.

Cofundó un bufete de abogados especializado en litigios mercantiles.

Para 2018, se postularía para el Senado de Texas en el Distrito 16, logrando derrotar al republicano Don Huffines, convirtiéndose en el primer demócrata en representar al distrito en 30 años.

Hacia 2019 se uniría a Thompson & Knight LLP y en 2023 a Thompson Coburn.

En las elecciones intermedias del 3 de noviembre 2026, Nathan Johnson fue elegido como Fiscal General de Texas tras derrotar al republicano Mayes Middleton.

Su victoria resultó histórica, ya que es el primer demócrata elegido desde 1994.

Nathan Johnson, político demócrata y compositor de Dragon Ball Z (Nathan Johnson / Facebook)

Nathan Johnson, elegido como Fiscal General de Texas, compuso la música de Dragon Ball Z

El Fiscal General de Texas, Nathan Johnson, ha cobrado popularidad luego de que se revelara que compuso la música de Dragon Ball Z para el doblaje en inglés.

De 2000 a 2007, Nathan Johnson tomó una pausa de las leyes para enfocarse en la música, fundando su propia productora.

Cuando Nathan Johnson intentaba volver a su profesión de abogado buscó rentar un edificio en Dallas.

En ese lugar conversó con el propietario, quien tenía vínculos con Fumination, empresa con sede en Coppell que había conseguido la licencia de Dragon Ball Z para distribuirlo en Estados Unidos.

Lo que llevaría a Nathan Johnson a conseguir el contrato para componer la música del popular anime, aunque no conocía mucho de la producción.

El trabajo de Nathan Johnson en Dragon Ball Z incluyó los primeros 67 episodios del redoblaje del anime que se emitió en 2005 y las cinco películas:

Dragon Ball Z: The World’s Strongest

Dragon Ball Z: The Tree of Might

Dragon Ball Z: Broly - Second Coming

Dragon Ball Z: Fusion Reborn

Dragon Ball Z: Wrath of the Dragon