El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, propuso usar aviones no tripulados o drones para atacar a los cárteles mexicanos a fin de evitar el ingreso de drogas como fentanilo y tener un mayor control de la migración.

Y es que dijo que la decisión debe ser unilateral por parte de Estados Unidos ya que el gobierno mexicano, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no quiere eliminarlos.

“A estas alturas, deberíamos saber que el gobierno mexicano no está a la altura de la tarea de enfrentarse a los cárteles, ya que ha perdido o abdicado el control de vastas porciones de su propio país”, expuso.

“Como Secretario de Estado, sugerí que usáramos drones para atacar a los cárteles. Sabemos dónde están y qué están haciendo; no debemos esperar a que el problema llegue a nuestra puerta para abordarlo. Si el gobierno mexicano no puede o no quiere eliminarlos, debemos proteger al pueblo estadounidense.”

Mike Pompeo. Exsecretario de Estado