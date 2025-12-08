El empresario mexicano Mauricio Quintanilla fue detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pero también tiene delitos en México.

Con al menos seis órdenes de aprehensión en México, es que Mauricio Quintanilla se encontraba en Estados Unidos cuando fue detenido y las autoridades se percataron de la vigencia de sus papeles.

Pero ¿Quién es Mauricio Quintanilla? Te lo contamos con los siguientes datos:

El empresario mexicano, Mauricio Quintanilla, es detenido por ICE

¿Quién es Mauricio Quintanilla?

Manfred Mauricio Quintanilla Hernández es un empresario mexicano dueño de Transportes Unidos Mexicanos (TUM) cuya familia lleva casi 100 años en el negocio que se distribuye en todo México.

El empresario es el máximo accionista de TUM pese a que él no es el fundador, sino Miguel Quintanilla Rebollar, uno de sus familiares.

La empresa de Mauricio Quintanilla está vinculada por tener negocios con el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) y otras empresas que pertenecen al gobierno de México.

TUM, empresa de Mauricio Quintanilla. (Especial)

En 2024 escapó del país luego de haber tenido falsedad en sus declaraciones en diversos procesos judiciales sobre sus empresas lo que llevó hasta una ficha roja por la Interpol.

Los negocios de Mauricio Quintanilla han sido fuertemente investigados luego de conocer ilegalidad en sus servicios y contratos hacia servicios públicos. Sin embargo, esta sigue activa.

De lo poco que se sabe personalmente de Mauricio Quintanilla es que sería sobrino de Jesús Hernández Alcocer, el abogado que asesinó a Yrma Lydya.

Yrma Lydya, cantante. (Facebook/cuarzon1)

¿Qué edad tiene Mauricio Quintanilla?

Se desconoce la edad de Mauricio Quintanilla.

¿Quién es la esposa de Mauricio Quintanilla?

Se desconoce quién es la esposa de Mauricio Quintanilla.

¿Qué signo zodiacal es Mauricio Quintanilla?

Se desconoce el signo zodiacal de Mauricio Quintanilla.

¿Cuántos hijos tiene Mauricio Quintanilla?

Se desconoce cuántos hijos tiene Mauricio Quintanilla.

¿Qué estudió Mauricio Quintanilla?

Se desconoce qué estudió Mauricio Quintanilla.

¿En qué ha trabajado Mauricio Quintanilla?

Mauricio Quintanilla es dueño de estas empresas públicamente:

TUM

TUM Logística

Energía del Valle de México

A un año de que sospechaba que Mauricio Quintanilla había huído a Estados Unidos, el empresario con ficha roja en la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), fue detenido por el ICE.

Según el informe, desde de la primera semana de diciembre de 2025, Mauricio Quintanilla está arrestado en Estados Unidos, luego de que el ICE lo detuvo en California y se encontró con sus papeles vencidos.

Sin embargo, Mauricio Quintanilla también era buscado en Estados Unidos por evasión de impuestos, además de que en México tenía ficha roja activa por la Interpol.

Ahora, el empresario mexicano está detenido en el Centro de Detención de Adelanto y se desconoce si será extraditado a México por sus delitos o si bien, permanecerá en Estados Unidos.