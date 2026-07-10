El nombre Larry Curtis Parker vuelve a dar de qué hablar, tras darse a conocer que el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos fue Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando” y no el estadounidense.

Pero ¿quién es Larry Curtis Parker? Acá te contamos lo que sabemos del primer señalado como el piloto que trasladó a El Mayo Zambada.

¿Quién es Larry Curtis Parker?

Larry Curtis Parker es un empresario y piloto privado estadounidense que nació el 11 de marzo de 1962, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM).

El piloto Larry Curtis Parker tomó notoriedad tras ser señalado en 2024 como el piloto que trasladó a El Mayo Zambada.

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¿Qué edad tiene Larry Curtis Parker, piloto que trasladó a El Mayo Zambada?

Se sabe que Larry Curtis Parker, piloto que trasladó a El Mayo Zambada tiene 64 años de edad.

¿Quién es la esposa de Larry Curtis Parker?

Se desconoce si Larry Curtis Parker tiene esposa.

¿De qué signo zodiacal es Larry Curtis Parker, piloto que trasladó a El Mayo Zambada?

Larry Curtis Parker, piloto que trasladó a El Mayo Zambada pertenece al signo zodiacal de Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Larry Curtis Parker?

No se tiende detalles sobre si tiene o no hijos Larry Curtis Parker

¿Qué estudio Larry Curtis Parker, piloto que trasladó a El Mayo Zambada?

Según registros oficiales Larry Curtis Parker, piloto que trasladó a El Mayo Zambada cuenta con adiestramiento aeronáutico certificado en Estados Unidos.

Y por lo que Larry Curtis Parker tiene licencia de piloto privado vigente de la Administración Federal de Aviación (FAA), registrada con el número 4119127.

¿En qué ha trabajado Larry Curtis Parker?

Larry Curtis Parker se desempeña como dueño de una empresa de asfalto y pavimentación en Nuevo México.

Mientras que como piloto, Larry Curtis Parker lo hace por su pasión de viajar para la caza deportiva en México.

¿Larry Curtis Parker fue el piloto que trasladó a El Mayo Zambada?

Tras la reciente actualización de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el piloto estadounidense Larry Curtis Parker ha sido desvinculado del caso del traslado de El Mayo Zambada.

Luego de que en 2024, Larry Curtis Parker fue señalado por la autoridad mexicana como el piloto que trasladó a El Mayo Zambada

Y por lo que ahora se ha confirmado que el verdadero piloto de El Mayo Zambada es Mauro Alberto Núñez Ojeda “El Jando”.

Según los hechos a Larry Curtis Parker se le confundió como el piloto que trasladó a El Mayo Zambada, tras coincidir en el tiempo y espacio con el operativo secreto del narcotraficante.

Sin embargo, la estancia de Larry Curtis Parker en México fue por motivos recreativos de la caza, tal y como el propio empresario declaren ese entonces a la periodista cubana Peniley Ramírez en exclusiva para su columna del periódico Reforma.

Asimismo, Larry Curtis Parker también otorgó una entrevista a la periodista Azucena Uresti donde exigió al gobierno mexicano limpiara su nombre, refrendando nuevamente no ser el piloto que trasladó a El Mayo Zambada.