Kirsten Davies fue designada por la Casa Blanca como la nueva directora nacional de ciberseguridad de Estados Unidos, tras la renuncia de Sean Cairncross.

Los cambios en el gabinete del presidente Donald Trump llegan en un momento clave para Estados Unidos, tras las recientes fallas registradas en sus servicios.

¿Quién es Kirsten Davies?

Kirsten A. Davies es una asesora estadounidense de ciberseguridad, que se desempeña como Directora Nacional de Ciberseguridad desde el 19 de noviembre de 2026.

Kirsten Davies (Defense Gov / DoD CIO)

Internacionalista de formación, la funcionaria cuenta con experiencia en el ramo, ya que anteriormente fungía como directora de información del Departamento de Defensa desde 2025.

En su nuevo encargo, sus funciones y prioridades inmediatas estarán enfocadas en dar respuesta a la reciente crisis tecnológica que atraviesa el país:

Asesoría presidencial y coordinación federal en ciberseguridad

Protección de infraestructura tecnológica crítica

Modernización y defensa con inteligencia artificial

Alianza con el sector privado para prevenir ataques de ransomware

Formación de talento para ampliar la fuerza laboral especializada en ciberseguridad dentro de Estados Unidos

¿Cuántos años tiene Kirsten Davies?

Por ahora, Kirsten Davies mantiene su fecha de nacimiento fuera del dominio público.

Kirsten Davies (Defense Gov)

¿Quién es el esposo de Kirsten Davies?

Actualmente, Kirsten Davies no tiene esposo. Se divorció antes de 2020 y mantiene su vida sentimental completamente en privado.

¿Quiénes son los hijos de Kirsten Davies?

Como ocurre con perfiles del gobierno, Kirsten Davies nunca ha confirmado públicamente si es madre ni ha compartido detalles sobre su familia.

Kirsten Davies (Defense Gov)

¿Qué estudió Kirsten Davies?

Kirsten Davies se graduó en 1992 de la licenciatura en Artes en Política Internacional y Gobierno por la Universidad de Puget Sound.

¿En qué ha trabajado Kirsten Davies?

Kirsten Davies cuenta con una amplia experiencia en el ramo de la ciberseguridad, con trabajos como:

Directora de Seguridad de la Información (CISO) de Unilever

CISO de The Estee Lauder Companies

CISO en Hewlett Packard Enterprise (HPE)

Directora general y de seguridad del grupo en Barclays África

Trabajó en Siemens, donde dirigió estrategias de ciberseguridad

Formó parte de Deloitte, enfocada en gestión de riesgos y seguridad digital

Algunos usuarios la señalan por vínculos con Israel debido a que trabajó con empresas de ciberseguridad como Team8, empresa con sede en Tel Aviv, liderada por Nadav Zafrir.