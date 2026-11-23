Jordan J.G. Wright, quien forma parte de la Asamblea Estatal de Nueva York, ganó fama por un video que se viralizó en redes sociales y por el que tuvo que salir a revelar su verdadera naturaleza.

El pasado 20 de noviembre de 2026, al interior del Ayuntamiento de Nueva York, durante una conferencia en la que se planteaba el cierre de la prisión de Rikers Island, cámaras captaron a Wright haciendo un movimiento poco inusual con los ojos a la par que sonreía sin -aparentemente- motivo alguno.

La acción desató locas teorías sobre la posibilidad de ser un reptiliano, supuesto que frenó el propio al asegurar que es solo un ser humano, pero ¿quién es él?

¿Quién es Jordan J.G. Wright? El asambleísta de Nueva York que se volvió viral por un video

El nombre de Jordan J.G. Wright no pasa desapercibido en la política de Estados Unidos.

Es hijo del exasambleísta y presidente del Partido Demócrata de Manhattan, Keith LT Wright, y nieto de Bruce Wright, quien fue juez de la Corte Suprema de Nueva York.

Actualmente milita en el Partido Demócrata y es miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York por el Distrito 70, en Harlem. Cargo que asumió en enero de 2025.

Jordan J.G. Wright (@jordanwright4harlem/Instagram)

¿Qué edad tiene Jordan J.G. Wright?

Jordan J.G. Wright nació en Nueva York, el 30 de agosto de 1994. Tiene 32 años.

¿Quién es la esposa de Jordan J.G. Wright?

Jordan J.G. Wright mantiene su vida personal en el ámbito privado por lo que se desconoce esta información.

¿Qué signo zodiacal es Jordan J.G. Wright?

A Jordan J.G. Wright lo rige el signo zodiacal de Virgo.

Jordan J.G. Wright (@jordanwright4harlem/Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Jordan J.G. Wright?

Jordan J.G. Wright mantiene su vida personal en el ámbito privado por lo que se desconoce esta información.

¿Qué estudió Jordan J.G. Wright?

Jordan J.G. Wright se licenció en Psicología por la Universidad de Syracuse.

Jordan J.G. Wright (@jordanwright4harlem/Instagram)

¿En qué ha trabajado Jordan J.G. Wright?

Jordan J.G. Wright fue profesor antes de adentrarse de lleno a la política.

Durante la pandemia por Covid-19, participó en la Junta Comunitaria 11 y fue Presidente de los Jóvenes Demócratas de Manhattan. Desde entonces ha sido miembro activo de organizaciones locales como Harlem Mothers SAVE.

En 2023 fue Jefe de gabinete del concejal de la Ciudad de Nueva York, tras las elecciones municipales.

Ese mismo año se desempeñó como Jefe de campaña de Yusef Salaam para el noveno distrito del Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York.

En 2024 fue elegido para ser miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York, en representación del distrito 70 (Harlem, Manhattan), cargo que asumió el primero de enero de 2025.