Jenniffer González es la actual gobernadora de Puerto Rico, quien como política conservadora, celebra la aprobación de una preocupante ley.

Dicha ley considera a los no nacidos como ‘persona natural’ lo que expertos señalan pone en desventaja legal a las mujeres y personas gestantes, además de que no considera variables médicas como las malformaciones.

¿Quién es Jenniffer González?

¿Qué edad tiene Jenniffer González?

¿Quién es el esposo de Jenniffer González?

¿Qué signo zodiacal es Jenniffer González?

¿Cuántos hijos tiene Jenniffer González?

¿Qué estudió Jenniffer González?

¿En qué ha trabajado Jenniffer González?

¿Quién es Jenniffer González?

Jenniffer González es la actual gobernadora de Puerto Rico, conservadora, quien tiene una carretera política iniciada como legisladora y con la cual ha llegado a ser gobernadora.

¿Qué edad tiene Jenniffer González?

Jenniffer González tiene 49 años de edad al haber nacido el 5 de agosto de 1976.

¿Quién es el esposo de Jenniffer González?

El esposo de Jenniffer González es el Dr. José Yovin Vargas.

¿Qué signo zodiacal es Jenniffer González?

Jenniffer González es de signo zodiacal Leo al haber nacido un 5 de agosto.

¿Cuántos hijos tiene Jenniffer González?

Jenniffer González y José Yovin Vargas tuvieron gemelos en enero 2024.

¿Qué estudió Jenniffer González?

Jenniffer González estudió en escuelas públicas en Puerto Rico y estudió el equivalente a la Licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico.

Posteriormente completó los estudios para tener el título profesional en Derecho, conocido como Juris Doctor.

Cuenta con una maestría en Derecho con especialidad en Concertación en Litigación y Métodos Alternos para la Solución de Conflictos por la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

¿En qué ha trabajado Jenniffer González?

Jenniffer González llegó en 2002 a la Cámara de Representantes representando a su natal San Juan.

Para 2009 inició a ocupardiversos cargos en el Partido Nuevo Progresista (PNP) y ha sido activista republicana.

También es presidenta del Partido Puertorriqueño Republicano y considerada una de las 100 republicanas más influyentes.

Actualmente es gobernosa de Puerto Rico y “aspira aun segundo término”, es decir, a reelegirse en el cargo por cuatro años más.

Puerto Rico reconoce al no nacido como ‘persona natural’ con nueva ley

Puerto Rico aprobó una polémica ley que considera a los no nacidos como ‘persona natural’, lo cual celebró la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González.

La reforma nombrada Proyecto del Senado 504 para modificar el Código Civil de Puerto Rico considera ‘persona natural’ al que haya sido concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.

Este proyecto ha generado división en varios sectores sobre todo en el de médicos debido a que no considera variables médicas como las malformaciones y permite la intervención de terceras personas, incluidas exparejas.