Puerto Rico aprobó una polémica ley que considera a los no nacidos como ‘persona natural’, lo cual celebró la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González.

“El ser humano en gestación o nasciturus es persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno” Proyecto del Senado 504 para modificar el Código Civil de Puerto Rico

La reforma nombrada Proyecto del Senado 504 para modificar el Código Civil de Puerto Rico considera ‘persona natural’ al que haya sido concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.

Polémica ley que considera ‘persona natural’ a los no nacidos enfrenta rechazo de médicos por no considerar variables médicas

Este proyecto ha generado división en varios sectores sobre todo en el de médicos en el que muchos se han mostrado en contra por no tomar en cuenta múltiples variables médicas que podrían enfrentar como profesionales de la salud, sobre todo:

Obstetras

Pediatras

Neonatólogos

Enfermeros

Ginecólogos

En una carta, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico dijeron que este proyecto ponía en riesgo a las mujeres debido a que se altera el marco legal del Código Civil en contra a la autonomía de las mujeres y las personas gestantes.

“Hay unos escenarios críticos que podrían volcarse más peligrosos como los embarazos ectópicos, hemorragias masivas o desorden de placentarios que requieren intervención médica” Tari Vale Moreno. Médica ginecóloga obstetra

Además de embarazos ectópicos, hemorragias masivas, desórdenes placentarios, tampoco toma en cuenta casos de violación o malformaciones.

Reforma de la ‘persona natural’ en Puerto Rico contempla la intervención de exparejas

Dicha reforma fue presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y apoyada por los conservadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) quienes apoyan a la gobernadora Jeniffer González.

La ley permite la intervención de terceros, incluyendo a exparejas y personas no vinculadas clínicamente, lo cual señalan podría restrasar decisiones médicas urgentes y poner en riesgo la vida de la persona gestante.