A pesar del triunfo de Benjamín Netanyahu, Gadi Eisenkot fue designado oficialmente por Isaac Herzog, jefe de estado de Israel, como el nuevo encargado de formar un nuevo gobierno para el país.

Pero, ¿quién es Gadi Eisenkot? A continuación te contamos acerca del político israelí que buscará el apoyo del Congreso para la formación de un nuevo gobierno.

¿Quién es Gadi Eisenkot?

Gadi Eisenkot es un exmilitar, general retirado y político israelí de corte centrista, actual líder y fundador del partido Yashar!.

Gadi Eisenkot, Encargado de formar un nuevo gobierno en Israel (Gadi Eisenkot / FB)

¿Qué edad tiene Gadi Eisenkot?

Gadi Eisenkot nació el 19 de mayo de 1960, por lo que tiene actualmente 66 años.

¿Quién es la esposa de Gadi Eisenkot?

Está casado desde 1984 con Hana Eisenkot.

¿Qué signo zodiacal es Gadi Eisenkot?

Debido a que nació un 19 de mayo, la astrología occidental señala que es del signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Gadi Eisenkot?

Gadi Eisenkot tiene 5 hijos de su matrimonio con Hana Eisenkot. No obstante, su hijo menor, Gal Meir Eisenkot, murió en diciembre de 2023 a los 25 años durante un combate en el norte de Gaza.

Gadi Eisenkot, Encargado de formar un nuevo gobierno en Israel (Gadi Eisenkot / FB)

¿Qué estudió Gadi Eisenkot?

Cuenta con la Licenciatura en Historia por la Universidad de Tel Aviv. Además, cursó un posgrado en Ciencias Políticas en la Universidad de Haifa y realizó estudios de especialización militar en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Gadi Eisenkot?

Comenzó su servicio militar obligatorio en 1978 en la Brigada Golani, una de las unidades de infantería más célebres de Israel, ascendiendo paulatinamente de rango al tiempo que combatió en distintas etapas en la guerra del Líbano.

Fue secretario militar del primer ministro Ehud Barak en 1999. Fue comandante del Comando Norte del Ejército israelí, donde formuló la controvertida “doctrina Dahiya” (utilizar fuerza desproporcionada contra ubicaciones enemigas).

Fungió como el 21.º jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) entre 2015 y 2019.

Fundó el partido centrista Yashar!, presentándose a las elecciones parlamentarias de octubre de 2026

Gadi Eisenkot será el encargado de formar un nuevo gobierno en Israel

Tras el resultado de las elecciones legislativas del 27 de octubre de 2026, el presidente de Israel, Isaac Herzog, le encomendó oficialmente la tarea de formar un nuevo gobierno de emergencia nacional.

Esto lo convierte en la figura principal para desplazar del poder a Benjamín Netanyahu.

Gadi Eisenkot tendrá que negociar durante 28 días con los diputados de su oposición para conseguir respaldo que permita alcanzar acuerdos políticos que lo lleven la formación de su nuevo gobierno.