Isaac Herzog, jefe de estado de Israel, enfrenta la crisis política pidiendo a Gadi Eisenkot formar el próximo gobierno pese al triunfo de Benjamín Netanyahu, pues logró el respaldo de 67 diputados que lo respaldaran.

Ahora, Eisenkot deberá iniciar su proceso de negociación para convertir los 67 diputados en acuerdos políticos concretos para arrebatar a Netanyahu el lugar de primer ministro de Israel.

Eisenkot comenzará a formar su gobierno de Israel, pese al triunfo de Netanyahu

La crisis política de Israel ahora se trasladó a que Isaac Herzog diera luz verde a Gadi Eisenkot para formar su gobierno, luego de que obtuvo 67 diputados en respaldo.

Sin embargo, Gadi Eisenkot tendrá que iniciar su proceso de negociación hasta por 28 días para que este respaldo se convierta en acuerdos políticos que lo lleven a formar su gobierno real.

Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar. (EFE)

Mientras tanto, Benjamín Netanyahu tendrá que evitar que Eisenkot logre formar un gobierno de Israel o este podrá quitarle el puesto de primer ministro.

Sumado a ello, la propuesta rechaza formar un gobierno de unidad nacional en donde puedan participar ambos, e incluso la extrema derecha y los ultraortodoxos. Sin embargo, Eisenkot se negó a la alianza.

Por otra parte, Gadi Eisenkot también está en la propuesta de que integrantes del Likud se sumen a su gobierno de Israel, pero esto sucederá únicamente si aceptan sus principios.

Será después del 20 de diciembre en donde la crisis política de Israel comience a concluir con Eisenkot como primer ministro o bien, Netanyahu.