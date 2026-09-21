Erika Guevara-Rosas es una abogada feminista y experta en derechos humanos con una vasta experiencia en organismos internacionales como Amnistía Internacional.

Tras liderar durante una década la oficina regional para las Américas, Erika Guevara-Rosas fue nombrada Directora Global de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.

Desde esa posición Erika Guevara-Rosas lidera el trabajo de investigación y estrategia de la organización a nivel mundial.

¿Quién es Erika Guevara-Rosas, coordinadora global de Amnistía Internacional?

Érika Guevara-Rosas es una reconocida abogada de derechos humanos, activista y feminista con nacionalidad mexicana y estadounidense.

Erika Guevara-Rosas, coordinadora global de Amnistía Internacional (@erikaguev / Instagram )

Cuenta con más de 20 años de experiencia en justicia social, equidad de género y defensa de los derechos humanos.

Su trabajo abarca la investigación y denuncia en temas clave como:

La violencia de género Los derechos sexuales y reproductivos Los derechos de personas migrantes y refugiadas Los derechos de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes La protección de personas defensoras de derechos humanos

En mayo de 2015 formó parte de la delegación de WomenCrossDMZ, cruzando a pie la Zona Desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur junto a lideresas internacionales por la paz.

¿Cuántos años tiene Erika Guevara-Rosas, coordinadora global de Amnistía Internacional?

No hay información pública sobre la fecha de nacimiento de Erika Guevara-Rosas, por lo que se desconoce su edad.

¿Quién es el esposo de Erika Guevara-Rosas, coordinadora global de Amnistía Internacional?

Erika Guevara-Rosas mantiene su vida privada alejada del ojo público, por lo que se desconoce si se encuentra casada.

¿Qué signo zodiacal es Erika Guevara-Rosas, coordinadora global de Amnistía Internacional?

Al no tenerse información sobre la fecha de nacimiento de Erika Guevara-Rosas, se desconoce su signo zodiacal.

Erika Guevara-Rosas, coordinadora global de Amnistía Internacional (@erikaguev / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Erika Guevara-Rosas, coordinadora global de Amnistía Internacional?

No hay información pública sobre si Erika Guevara-Rosas tiene hijos.

¿Qué estudió Erika Guevara-Rosas, coordinadora global de Amnistía Internacional?

Erika Guevara-Rosas cuenta con una Licenciatura en Derecho (LLB) por la Universidad de Londres.

Además de una Maestría en Estudios de la Mujer y un posgrado/diplomado en Estudios de Refugiados y Migración por la Universidad de York en Canadá.

¿En qué ha trabajado Erika Guevara-Rosas, coordinadora global de Amnistía Internacional?

Érika Guevara-Rosas cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la defensa de los derechos humanos, la justicia social, la filantropía y la equidad de género.

A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos cargos directivos, jurídicos y técnicos en organizaciones internacionales y de la sociedad civil:

Amnistía Internacional (Dirección Global): Desde agosto de 2023 ejerce como Directora Senior Global de Investigación, Incidencia, Política y Campañas . En esta función dirige la estrategia e investigación de la organización a escala mundial y supervisa a un equipo de más de 200 personas encargadas de la respuesta a crisis, desarrollo de políticas y campañas internacionales.

. En esta función dirige la estrategia e investigación de la organización a escala mundial y supervisa a un equipo de más de 200 personas encargadas de la respuesta a crisis, desarrollo de políticas y campañas internacionales. Amnistía Internacional (Dirección Regional): Entre agosto de 2013 y 2023 fue Directora para las Américas . Desde la sede regional en la Ciudad de México —cuya apertura supervisó en 2015— dirigió las investigaciones y la respuesta rápida a crisis en países como Colombia, Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela.

. Desde la sede regional en la Ciudad de México —cuya apertura supervisó en 2015— dirigió las investigaciones y la respuesta rápida a crisis en países como Colombia, Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela. Fondo Global para las Mujeres (Global Fund for Women): Ocupó el cargo de Directora Regional para las Américas , donde recaudó y movilizó más de 15 millones de dólares para financiar a organizaciones y colectivos por los derechos de las mujeres en la región.

, donde recaudó y movilizó más de 15 millones de dólares para financiar a organizaciones y colectivos por los derechos de las mujeres en la región. ACNUR (Naciones Unidas): Trabajó como oficial jurídica y de protección para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, gestionando operaciones complejas en comunidades afectadas por el conflicto armado y zonas fronterizas en Ecuador, Colombia, Perú, Panamá y Venezuela.

para los Refugiados, gestionando operaciones complejas en comunidades afectadas por el conflicto armado y zonas fronterizas en Ecuador, Colombia, Perú, Panamá y Venezuela. Organizaciones No Gubernamentales: Laboró con ONG en México y Canadá, entre ellas Sin Fronteras , organización dedicada a la protección de los derechos de personas migrantes y refugiadas.

, organización dedicada a la protección de los derechos de personas migrantes y refugiadas. Gobernanza y Juntas Directivas: Ha integrado de forma voluntaria las juntas directivas de la Asociación por los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID), el Fondo Centroamericano de Mujeres, el Museo Internacional de la Mujer y el Consejo Asesor del Instituto de Educación de Derechos Humanos de las Mujeres en Canadá.

Ha encabezado investigaciones sobre migración forzada, violencia sexual contra las mujeres en zonas de conflicto, derechos sexuales y reproductivos (incluyendo el acompañamiento a movimientos feministas para la legalización/despenalización del aborto en Argentina, Colombia y México), violencia de género y ataques contra personas defensoras de derechos humanos y ambientalistas.