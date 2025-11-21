Dayanara Torres, quien fuera Miss Universo Puerto Rico en el año 1993, tendrá una participación especial ahora en Miss Universo 2025.

Pero, ¿quién es Dayanara Torres? Te contamos datos como su fecha de nacimiento, signo zodiacal, entre otros.

¿Quién es Dayanara Torres?

Dayanara Torres Delgado, originaria de Toa Alta, Puerto Rico, es una exreina de bellaza, conocida por haber ganado el certamen Miss Universo en 1993.

Con ello se convirtió en la tercera mujer originaria de la isla del caribe en ganar dicho concurso de belleza.

Dayanara Torres, Miss Universo Puerto Rico en 1993 (Dayanara Torres / FB)

¿Qué edad tiene Dayanara Torres?

Dayanara Torres nació el 28 de octubre de 1974, por lo que actualmente tiene 51 años de edad.

¿Quién es el esposo de Dayanara Torres?

Dayanara Torres se encuentra actualmente soltera, según precisó en un entrevista realizada en octubre de 2025.

¿Qué signo zodiacal es Dayanara Torres?

Dayanara Torres nació un 28 de octubre, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Escorpio.

Dayanara Torres, Miss Universo Puerto Rico en 1993 (Dayanara Torres / FB)

¿Cuántos hijos tiene Dayanara Torres?

Dayanara Torres tiene dos hijos mayores; Cristian y Ryan Adrian, producto del matrimonio que sostuvo con el cantante Marc Anthony.

¿Qué estudió Dayanara Torres?

Dayanara Torres finalizó su educación secundaria en Puerto Rico y posteriormente se dedicó profesionalmente al modelaje.

¿En qué ha trabajado Dayanara Torres?

Dayanara Torres ha incursionado en diversos rubros de manera profesional, destacando como:

modelo

actriz

presentadora de televisión

Además, es la autora del libro “Casada conmigo”, el cual publicó en el año 2009 tras su divorcio de Marc Anthony.

Dayanara Torres, Miss Universo Puerto Rico en 1993 (Dayanara Torres / FB)

Dayanara Torres, Miss Universo Puerto Rico en 1993, es comentarista en Miss Universo 2025

La edición Miss Universo 2025 tendrá la participación especial de Dayanara Torres, quien será comentarista de la edición de este año del icónico certamen de belleza.

La Miss Universo en 1993 co-conducirá el evento junto a R’Bonney Gabriel, también ganadora del certamen en 2022.

Así, Dayanara Torres y R’Bonney Gabriel, serán las encargadas de dar a conocer al mundo a la ganadora de la edición 2025 de Miss Universo.