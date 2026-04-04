Christina Plante despareció el 16 de mayo de 1994 a los 13 años en Arizona; 31 años después fue localizada con vida.

Autoridades de Arizona confirmaron la aparición de Christina Plante tras años de búsqueda.

¿Quién es Christina Plante? La niña desapareció hace 31 años

Christina Plante María despareció en 1994 mientras caminaba rumbo a un establo para cuidar a su caballo.

Autoridades de Star Valley, Arizona organizaron búsquedas por los alrededores, pero no lograron ubicar a Christina Plante.

Christina Plante fue localizada tras 30 años desparecida (Especial )

¿Qué edad tiene Christina Plante?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Christina Plante, pero se sabe que tiene 45 años de edad.

¿Quién es el esposo de Christina Plante?

Se desconoce si Christina Plante está casada.

¿Qué signo zodiacal es Christina Plante?

No se puede determinar el signo zodiacal de Christina Plante.

Christina Plante (Especial )

¿Cuántos hijos tiene Christina Plante?

Se desconoce si Christina Plante tiene hijos.

¿Qué estudió Christina Plante?

Christina Plante despareció a los 13 años, por lo que solo habría estudiado la educación básica.

¿En qué ha trabajado Christina Plante?

Se desconoce si Christina Plante trabaja, ya que la policía de Arizona mantuvo en privado los detalles de su aparición en 2026.

Christina Plante fue localizada con vida tras 31 años desaparecida

El caso de desaparición de Christina Plante quedó archivado, pero nunca se cerró, por lo que autoridades seguían buscando pistas sobre su paradero.

Gracias a nuevas tecnologías de búsqueda, autoridades de Arizona pudieron localizar a Christina Plante, quien se pudo reunir con su familia tras 31 años.

Autoridades no revelaron la ubicación de la joven o si hay detenidos relacionados con su desaparición, pero cerraron el caso tras más de tres décadas de búsqueda.