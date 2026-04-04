Autoridades de Arizona confirman el hallazgo con vida de Christina Plante tras desaparecer en 1994 en Star Valley.

Christina Plante tenía 13 años cuando despareció mientras acudía a un establo para cuidar a su caballo.

Un equipo de investigación analizó el caso con ayuda de tecnología y lograron localizar a la mujer, quien ya tuvo contacto con su familia.

Localizan a Christina Plante tras 31 años desparecida en Arizona

Christina Plante desapareció el 16 de mayo de 1994 en una ciudad de Arizona; no regresó a su casa, por lo que su familia denunció la situación.

El caso no avanzó y el caso quedó archivado por varios años; en 2026 se encontró una pista que resolvió el misterio y permitió encontrar a Christina Plante con vida.

Christina Plante fue localizada tras 30 años desparecida (Especial )

La oficina del sheriff del Condado de Gila revisó documentos relacionados con el caso y aplicaron técnicas de análisis modernos, por lo que confirmaron la identidad de Christina Plante con pruebas forense y entrevistas.

Tras localizar a Christina Plante, la mujer se reunió con su familia y retiraron su nombre de la lista de desaparecidos.

Autoridades no revelaron los motivos de la desaparición de Christina Plante o su ubicación durante los últimos años.

Familia de Christina Plante no dejó de buscarla durante más de 30 años

Tras la desaparición de Christina Plante, su familia y policías organizaron búsquedas en la zona montañosa al noroeste de Phoenix.

Las búsquedas se extendieron por semanas, pero las búsquedas no dieron resultados.

La familia de Christina Plante la siguió buscando por más de 30 años y el asunto pasó al equipo de casos fríos.

Cuando las autoridades encontraban nuevas pistas se comunicaban con la familia de Christina Plante.

Familiares agradecieron a las autoridades por localizarla y hasta el momento no hay reportes de detenidos relacionados con la desaparición de la mujer.