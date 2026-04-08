Christina Plante, mujer desparecida por casi 32 años, revela que huyó de casa en 1994 y esta fue la teoría sobre su ausencia.

En abril de 2026 se confirmó la partición con vida de Christina Plante, quien despareció a los 13 años de Star Valley, Arizona.

La desaparición de Christina Plante estaría relacionada con una pelea por su custodia.

Christina Plante confirma que huyó de su casa tras 32 años desaparecida

Una nueva unidad de casos sin resolver de Arizona siguió investigando la despareció de Christina Plante, a quien localizaron viva en Springfield, Missouri en 2026.

La mujer de 45 años está casada y tiene 3 hijos; es psicóloga y trabaja en una agencia de investigadores privados.

Investigaciones arrojaron que Christina Plante fue quien decidió huir de su casa y se ha negado a revelar si hay alguien involucrado en su desaparición.

Christina Plante (Especial )

Christina Plante despareció en mayo de 1994 en un poblado al noroeste de Phoenix, cuando acudió a un establo.

Jim Lahti, sheriff del condado de Gila, reveló al Daily Mail que Christina Plante ha sido reservada y no quiso decir cómo logró huir del estado o con quién se reunió tiempo después.

Christina Plante admitió que no quería seguir viviendo con su padre u decidió huir.

Christina Plante y su esposa, Shaun Hollon (Facebook/Shaun Hollon)

La desaparición de Christina Plante estaría relacionada con una pelea por su custodia

Autoridades de Arizona plantearon que la desaparición de Christina Plante estaba relacionada con una pelea por su custodia, pues estaba a cargo de su padre.

Se especuló que su madre la había secuestrado y Christina Plante se ha negado a confirmar esta hipótesis.

Autoridades lograron localizar a Christina Plante gracias a una nueva tecnología y las redes sociales.

Christina Plante quería vivir con su madre y según información del Daily Mila, la madre de la joven también vivía en Springfield, Missouri.

En diciembre de 2024, Christina Plante se convirtió en tutora y cuidadora de su padre tras padecer Parkinson y vive en una residencia de ancianos.

Christina Plante se casó con Shaun Hallon a los 17 años, cuatro años después de su desaparición y se negó a dar detalles de lo que su esposa le había contado.