Bill Clinton hizo un llamado a ciudadanos estadounidenses para “levantarse y alzar la voz” por lo ocurrido en Minneapolis el pasado sábado 24 de enero.

“Depende de todos nosotros, quienes creemos en la promesa de la democracia estadounidense, levantarnos, alzar la voz y demostrar que nuestra nación<b> </b>todavía pertenece a Nosotros, el Pueblo" Bill Clinton

Este mensaje tiene lugar tras el tiroteo en Minneapolis que dejó como saldo el asesinato del enfermero Alex Jeffrey Pretti durante las protestas contra ICE.

Bill Clinton critica la administración de Donald Trump

Bill Clinton condenó los hechos que llevaron a la muerte del enfermero de 37 años de edad.

De acuerdo con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump le ha mentido a los ciudadanos, criticando las tácticas agresivas de su administración.

Donald Trump (Evan Vucci / AP Photo / AP)

A la par, Bill Clinton también se fue en contra del ICE y los titulares que han protagonizado las últimas semanas.

El expresidente hizo referencia al arresto que hicieron a un niño ecuatoriano de 5 años, así como otras acciones cuestionables de los agentes federales.

Del mismo modo, hizo mensión del asesinato e Renne Good, ciudadana estadounidense que también fue asesinada por un elemento de ICE.

“Todo esto es inaceptable y debería haberse evitado. Quienes están a cargo nos han mentido, nos han dicho que no creamos lo que hemos visto con nuestros propios ojos y han impulsado tácticas cada vez más agresivasy antagonistas” Bill Clinton

Bill Clinton advierte la pérdida de la libertad en Estados Unidos

Parte del llamado de Bill Clinton al pueblo estadounidense se enfoca en una advertencia por la pérdida de la libertad en el país.

En sus palabras, los manifestantes estaban haciendo uso de su derecho constitucional a observar y documentar.

Sin embargo, esta libertad y estos derechos se han visto violados con el actuar de los agentes, a quienes señaló por golpear y gasear a los manifestantes.