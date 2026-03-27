La muerte de Kübra Karaaslan, una influencer turca, ha impactado al mundo, debido a la forma en que se dio, pues fue algo inesperado y de una forma violenta.

Lamentablemente los seguidores de Kübra Karaaslan temían que le pasará algo malo, debido a que pasó varios meses en silencio.

¿Quién era Kübra Karaaslan?

Kübra Karaaslan era una influencer turca, dedicada principalmente a su canal de TikTok, aunque también tenía bastantes seguidores en otras redes sociales.

Kübra Karaaslan (Especial)

¿Qué edad tenía Kübra Karaaslan?

De acuerdo con los datos revelados, Kübra Karaaslan tenía 21 años al momento de su muerte.

¿Quién era el novio de Kübra Karaaslan?

No hay detalles de que Kübra Karaaslan estuviera en una relación.

Kübra Karaaslan (Especial)

¿Qué signo zodiacal era Kübra Karaaslan?

Al no tener la fecha exacta de nacimiento, se desconoce el signo de Kübra Karaaslan.

¿Cuántos hijos tenía Kübra Karaaslan?

Kübra Karaaslan no tenía hijos o hijas.

¿Qué estudió Kübra Karaaslan?

No hay información pública de la educación de Kübra Karaaslan; no obstante, se especula que estuvo o estaba inscrita en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos.

Debido a fotos donde aparece como porrista de la institución, aunque también se maneja que haya conseguido el uniforme de manera externa.

Kübra Karaaslan (Especial)

¿En qué ha trabajó Kübra Karaaslan?

Kübra Karaaslan estaba totalmente dedicada a la creación de contenido, siendo TikTok su canal principal, donde compartía videos de estilo de vida y su día a día.

Kübra Karaaslan murió el pasado 25 de marzo

Según medios turcos, Kübra Karaaslan murió el pasado 25 de marzo tras arrojarse desde el puente Osman Gazi en Turquía.

Esto luego de que hace un tiempo Kübra Karaaslan desactivara todas sus cuentas de redes sociales, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes se preocuparon por ella.

En videos dados a conocer en redes sociales, se puede ver como la influencer se balancea varias veces antes de arrojarse de lo alto del puente, muriendo en el acto al pegar con el asfalto.

Peatones y conductores trataron de calmarla y ayudarla; pero la joven rechazó la ayuda, tomando la decisión de terminar con su vida.

Debido a la situación, autoridades de Turquía ya abrieron una investigación para definir el por qué de la muerte de la joven de 21 años.