Un hombre se atrincheró en un edificio cercano a la Gran Vía de Madrid, España, la tarde del 15 de septiembre.

De acuerdo con los primeros reportes, dicha persona ha amenazado con hacer explotar dos bombas de butano en la calle Montera, donde se encerró en un edificio.

La policía, así como los bomberos, ya acordonaron la zona para mantener a los civiles alejados; sin embargo, se desconocen los motivos del hombre para dicha amenaza, así como su origen.

Qué pasa en la Gran Vía de Madrid? Detienen a hombre que amenazó con explotar bombas

La policía de Madrid anunció la detención del hombre que había amenazado con hacer explotar dos bombas de butano cerca de la Gran Vía de Madrid.

De acuerdo con las autoridades, el hombre se había atrincherado en el tercer piso de un edificio de la calle Montera, que colinda con la Gran Vía de Madrid.

Los informes señalan que el hombre detenido, tenía los brazos ensangrentados; además, presentaba “heridas de naturaleza desconocida”, según constataron al momento de asegurarlo en el tercer piso del número 42 de la calle Montera.

Policía negocia con hombre que amenazó con explotar bombas en Gran Vía de Madrid; lo inmovilizan y detienen

Por la amenaza de un hombre herido sin identificar, autoridades de Madrid acudieron a la calle Montera con el apoyo de varios vehículos policiales, así como de equipo de emergencia y un negociador que logró hacer que dejara su atrincheramiento, tras 30 minutos de conversación.

Luego de ello, la policía pudo inmovilizarlo con el apoyo de una pistola táser, con la que le dieron una descarga antes de aprehenderlo. Hasta el momento se desconoce la razón por la que acudió a la zona con dos bombas y la amenaza de hacerlas explotar.

En este evento intervinieron la Policía Municipal, Samur, Bomberos y la Policía Nacional de España.