Tatiana Schlossberg, la nieta de John F. Kennedy, murió a los 35 años a unas semanas de anunciar que padecía cáncer de sangre.

A continuación, te contamos más detalles de la vida de Tatiana Schlossberg.

¿Quién fue Tatiana Schlossberg?

Tatiana Schlossberg fue hija de Caroline Kennedy, embajadora, figura pública, y nieta de John F. Kennedy, por lo que pertenecía a la polémica familia estadounidense que ha tenido una fuerte presencia histórica.

Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Tatiana Schlossberg se vinculó con temas ambientales, escribiendo sobre cambio climático y políticas ecológicas, mostrando interés en debates públicos relacionados con sostenibilidad y regulación gubernamental

Su postura política se reflejó en críticas hacia la falta de acción climática, al señalar los nexos entre economía, medio ambiente y decisiones legislativas, sin militar en partidos, pero con una fuerte voz pública.

La nieta de John F. Kennedy, también solía compartir reflexiones sobre salud y sistema médico, más aún luego de anunciar que padecía un extraño y agresivo cáncer de sangre.

El 30 de diciembre, la misma familia Kennedy emitió un comunicado por medio del cual dio a conocer que Tatiana Schlossberg murió debido al fuerte padecimiento de leucemia mieloide aguda.

¿Qué edad tenía Tatiana Schlossberg?

Tatiana Schlossberg murió el 30 de diciembre de 2025 a los 35 años de edad.

Su muerte fue confirmada por la Fundación Biblioteca John F. Kennedy, luego de anunciar su diagnóstico de leucemia.

¿Quién era el esposo de Tatiana Schlossberg?

El esposo de Tatiana Schlossberg fue George Moran, un médico urólogo con quien contrajo matrimonio en el año 2017, luego de que se conocieron cuando ambos estudiaban en la Universidad de Yale.

Tatiana Schlossberg y su esposo

¿Cuántos hijos tuvo Tatiana Schlossberg?

Tatiana Schlossberg y George Moran tuvieron dos hijos de nombres Edwin y Josephine, de quienes fueron mencionados por su familia en el comunicado oficial tras su muerte en diciembre de 2025.

¿Qué estudió Tatiana Schlossberg?

En lo que respecta a la formación académica que desarrolló la nieta de John F. Kennedy, los datos públicos establecen que Tatiana Schlossberg contaba con estudios profesionales, pues estudió lo siguiente:

Licenciatura en Historia en la Universidad de Yale, graduada en 2012

Maestría en Historia de Estados Unidos en la Universidad de Oxford, obtenida en 2014

¿En qué trabajó Tatiana Schlossberg?

En cuanto a la experiencia profesional que sostuvo Tatiana Schlossberg, reportes periodísticos de medios locales indican que estuvo en diversos puestos de trabajo como los que se presentan a continuación:

Reportera de ciencia y clima en The New York Times

Colaboradora en medios como The Atlantic, The Washington Post, Vanity Fair, Bloomberg, The Boston Globe

Autora del libro Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don’t Know You Have (2019), ganador del Rachel Carson Environmental Book Award

Escritora independiente con un boletín propio sobre temas climáticos

Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, murió a los 35 años el 30 de diciembre de 2025, lo cual fue confirmado por su familia a través de un comunicado difundido en medios internacionales.

En el comunicado se indicó que la causa de muerte fue una avanzada leucemia mieloide aguda, enfermedad que había sido diagnosticada meses antes, lo cual generó una atención pública sobre su estado de salud.

El anuncio de su fallecimiento se realizó a través de la Fundación Biblioteca John F. Kennedy, institución que compartió detalles oficiales y expresó el impacto de la pérdida.

Tatiana Schlossberg murió rodeada de su familia, quienes posteriormente agradecieron las muestras de apoyo recibidas, destacando la importancia de preservar su memoria en la esfera pública.