Durante la 81ª Asamblea General de la ONU, el canciller Roberto Velasco recordó que México y Noruega impulsan el denominado proyecto UN80 Global.

La coalición nace del proceso de reforma ONU80, un ambicioso plan presentado por el Secretario General António Guterres en marzo de 2025 para modernizar la ONU tras cumplir 80 años de su fundación.

¿Qué es UN80 Global? Esto se sabe del proyecto impulsado por México y Noruega

Roberto Velasco hizo mención al proyecto UN80 Global, el cual México coordina junto a Noruega en la ONU y al que confirmó se han sumado países como Catar y Suiza.

Puntualmente, el UN80 Global es una estrategia que busca transformar a la ONU en una estructura ágil e integrada, capaz de responder a crisis complejas.

Roberto Velasco ante la ONU (Captura de pantalla)

Ejemplo de esta situación, son las guerras, la desigualdad y el cambio climático en un entorno de severas restricciones presupuestarias entre los países miembro.

El UN80 Global articula tres pilares fundamentales:

Optimizar la eficiencia interna de la Secretaría

Revisar de manera exhaustiva la ejecución de los mandatos vigentes

Reordenar el sistema multilateral

Paralelamente, el UN80 propone la integración de entidades que presentan duplicidad de funciones, abarcando agencias de cambio climático, programas sanitarios y órganos de derechos humanos.

A través de esta reestructuración, la ONU procura superar el paralizante bloqueo de sus órganos ejecutivos y afianzar la rendición de cuentas institucional.

El UN80 abarca pactos humanitarios simplificados y redes para la paz, salvaguardando la asistencia técnica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible destinados a las naciones del Sur Global.