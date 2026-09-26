Roberto Velasco dio hoy 25 de septiembre de 2026 su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde externó el discurso de liderazgo femenino que ha encabezado Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

Además de subrayar que México tiene a su primera mujer presidenta, sostuvo que el país también piensa con respecto a la ONU que es “tiempo de mujeres”.

Roberto Velasco llama al liderazgo femenino en la ONU

De cara al cambio próximo de la ONU sobre la secretaría general, Roberto Velasco llamó en su participación en la Asamblea General al liderazgo femenino.

Esto ocurre luego de que Michelle Bachelet, aspirante que fue respaldada por México, retira su candidatura a la Secretaría General.

Tras la decisión de Bachelet, Roberto Velasco mencionó “en representación” de Claudia Sheinbaum que el mostrar una figura femenina a la cabeza de la política o en alto mandos es una forma aspiracional para las niñas.

Por ello, además de abordar la soberanía nacional y el respaldo de México a las Naciones Unidas, Velasco mencionó que el país tiene seguridad al decir que “es tiempo de mujeres”.

“Pronto tendremos una nueva persona al frente de la secretaría general, México lo sostiene con claridad, también en las Naciones Unidas es tiempo de mujeres”. Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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