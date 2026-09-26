Roberto Velasco confirmó ante la Asamblea General de la ONU que México continuará enviando ayuda humanitaria a Cuba, para mitigar la crisis social y alimentaria que enfrenta la isla.

“Seguiremos enviando ayuda humanitaria para atender las necesidades más urgentes de su población porque la fraternidad entre nuestros pueblos no depende de coyunturas ni de diferencias”. Roberto Velasco, canciller de México

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller reafirmó que la ayuda responde a la fraternidad histórica entre pueblos, dejando de lado diferencias entre gobiernos.

México defiende en la ONU ayuda a Cuba como acto de solidaridad histórica

Como parte de su discurso, el canciller Roberto Velasco comentó que la ayuda a Cuba responde a una postura de solidaridad histórica mantenida por más de seis décadas.

Además, sostuvo que la ayuda se debe también al rechazo explícito al embargo económico y a cualquier medida unilateral contraria a la Carta de las Naciones Unidas.

Roberto Velasco subrayó que esta solidaridad regional busca preservar a América Latina y el Caribe como una zona de paz, a fin de fortalecer la cooperación mediante el diálogo y la concertación.

“México seguirá trabajando para preservar el carácter de zona de paz que nuestros pueblos se dieron a sí mismos”. Roberto Velasco, canciller de México

Ayuda humanitaria de México a Cuba (Gobierno de México)

Claudia Sheinbaum ha defendido ayuda humanitaria a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido que México mantenga la ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la crisis económica y energética que enfrenta la isla.

“México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum ha señalado que México continuará enviando alimentos y otros insumos a Cuba, al tiempo que ha rechazado los bloqueos que dificultan el acceso de la isla a combustibles y otros recursos.

En este contexto, México mantiene su respaldo a la población cubana mediante el envío de ayuda, mientras el gobierno de Sheinbaum busca preservar la cooperación y los vínculos entre ambos países.