El pasado 15 de septiembre se celebró el Grito de Independencia en México, y algo que sorprendió a todos en redes sociales, fueron los videos del Dr. Simi en La Esfera de Las Vegas.

El Dr. Simi aparece en La Esfera de Las Vegas y sus videos se hacen virales

La razón de la aparición del Dr. Simi en La Esfera de Las Vegas es porque recientemente anunció su debut en Estados Unidos, esto mediante la incorporación de sus productos en tiendas seleccionadas de CVS Pharmacy.

La cadena de Farmacias Similares comenzará su expansión en Las Vegas, Nevada, razón por la cual el Dr. Simi estuvo presente en La Esfera de Las Vegas.

El Dr Simi, proyectado en la Esfera de Las Vegas pic.twitter.com/k0NaMQoMbX — Indie 505 (@Indie5051) September 16, 2025

Farmacias Similares comenzará su expansión en Estados Unidos

Esto se debe a que recientemente se anunció la expansión de Farmacias Similares y sus productos en Estados Unidos, comenzando en Las Vegas.

Posteriormente, se espera que abran un mercado en California y Texas y que, al final del año, se abran más ubicaciones alrededor del país norteamericano.