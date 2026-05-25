Los avances de paz entre Estados Unidos e Irán han golpeado al precio del petróleo; irónicamente en un sentido negativo, pues se registró un desplome en todo el mundo.
Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán provocaron que el precio generalizado del petróleo se fuera por debajo de los 100 dólares por barril.
Precio del petróleo cae un 6% por posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán
El desplome de un 6% en el precio del petróleo en todo mundo, se debe al posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán alrededor del estrecho de Ormuz, para que este sea reabierto totalmente.
En este escenario alrededor del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, todas las mezclas cayeron por debajo de los 100 dólares el barril.
Siendo más específicos, el barril de Brent registró una caída del 4.79%, situándose en 95.41 dólares, mientras que el WTI estadounidense cayó un 5.12%, vendiéndose en 91.64 dólares.
Curiosamente, esto es una buena noticia para ciertas regiones que dependen de la importación de petróleo, pues puede comprar a precios más baratos.
Aunque el acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán aún no tiene fecha, analistas sugieren que la simple sugerencia es suficiente para mover todo el panorama energético.
Hay optimismo tras caída del petróleo por acuerdo entre Estados Unidos e Irán
A pesar de la caída en el precio del petróleo por el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, los mercados se muestras optimistas en general.
Por un lado, la caída en el precio del petróleo debido al acuerdo entre Estados Unidos e Irán provocó que los intereses de la deuda bajen sus máximos recientes.
En el mercado de divisas, el índice DXY bajó un 0.25%, haciendo que el peso mexicano se posicionara en 17.26 unidades por dólar.
Al mismo tiempo el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó un 0.25%, mientras que el oro subió un 0.87%, situándose en 4595 dólares la onza.