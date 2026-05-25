Los avances de paz entre Estados Unidos e Irán han golpeado al precio del petróleo; irónicamente en un sentido negativo, pues se registró un desplome en todo el mundo.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán provocaron que el precio generalizado del petróleo se fuera por debajo de los 100 dólares por barril.

Petróleo. (AP)

Precio del petróleo cae un 6% por posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El desplome de un 6% en el precio del petróleo en todo mundo, se debe al posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán alrededor del estrecho de Ormuz, para que este sea reabierto totalmente.

En este escenario alrededor del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, todas las mezclas cayeron por debajo de los 100 dólares el barril.

Siendo más específicos, el barril de Brent registró una caída del 4.79%, situándose en 95.41 dólares, mientras que el WTI estadounidense cayó un 5.12%, vendiéndose en 91.64 dólares.

Curiosamente, esto es una buena noticia para ciertas regiones que dependen de la importación de petróleo, pues puede comprar a precios más baratos.

Aunque el acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán aún no tiene fecha, analistas sugieren que la simple sugerencia es suficiente para mover todo el panorama energético.

Estrecho de Ormuz (Especial)

Hay optimismo tras caída del petróleo por acuerdo entre Estados Unidos e Irán

A pesar de la caída en el precio del petróleo por el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, los mercados se muestras optimistas en general.

Por un lado, la caída en el precio del petróleo debido al acuerdo entre Estados Unidos e Irán provocó que los intereses de la deuda bajen sus máximos recientes.

En el mercado de divisas, el índice DXY bajó un 0.25%, haciendo que el peso mexicano se posicionara en 17.26 unidades por dólar.

Al mismo tiempo el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó un 0.25%, mientras que el oro subió un 0.87%, situándose en 4595 dólares la onza.