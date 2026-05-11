El famoso ingeniero eléctrico húngaro, András Arató vuelve a dar de qué hablar en las redes sociales, pero esta vez no por sus famosos memes, sino por su apoyo a Péter Magyar, el nuevo primer ministro de Hungría.

Tras compartir András Arató en sus redes sociales, la celebración de cambio de régimen ante la victoria de Péter Magyar en la plaza Kossuth, en el barrio de Lipótváros de Budapest, sede del Parlamento de Hungría.

András Arató celebra la victoria de Péter Magyar, el nuevo primer ministro de Hungría

Desde la sede del Parlamento, András Arató celebró la victoria de Péter Magyar como el nuevo primer ministro de Hungría.

Celebración que se ha vivido a lo grande, pues la victoria de Péter Magyar no es cualquiera, pues el nuevo primer ministro de Hungría derrotó a Victor Orbán tras 16 años de permanecer en el puesto.

Momento histórico en Hungría y por lo cual András Arató se sumó a las celebraciones compartiendo una serie de fotos en las que se puede ver en medio del júbilo de los húngaros.

Péter Magyar será nuevo primer ministro de Hungría; András Arató celebra su victoria (András Arató )

Péter Magyar, el nuevo primer ministro de Hungría

Tras 16 años, Hungría tendrá un cambio en el poder, tras la victoria de Péter Magyar, el nuevo primer ministro de Hungría que derrotó a Victor Orbán.

Luego de que Péter Magyar fuera elegido como primer ministro directamente por la Asamblea Nacional, tras lograr 138 escaños de los 199 disponibles en las elecciones legislativas, donde solo necesitaba 133 para alcanzar la victoria.

Ante ello, Victor Orbán reconoció su derrota en las elecciones de Hungría, frente a Péter Magyar y aunque calificó la votación de “dolorosa” esta fue “inequívoca” ante la decisión legislativa.