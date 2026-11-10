Pete Hegseth desafía intento de destitución y defiende operaciones militares de Trump

Pete Hegseth desafía el intento de destitución promovido por el congresista republicano Thomas Massie; asegura que la iniciativa de juicio político es una farsa y que las operaciones militares de Donald Trump son legales.

Lo que un congresista descontento y derrotado (Thomas Massie) está intentando hacer no es supervisión ni rendición de cuentas, es un espectáculo político. Pete Hegseth, secretario de Guerra

En conferencia de prensa, el titular del Departamento de Guerra dio respuesta directa al congresista, a quien definió como un republicano “descontento y derrotado”, quien fomenta un juicio político para dañar a Donald Trump.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos ya se pronunció sobre el intento de destitución contra Pete Hegseth y aseguró que tuvo un diez en su defensa contra “el perdedor total” de Thomas Massie.

Pete Hegseth desafía intento de destitución de Thomas Massie; es una farsa, asegura

“Es un espectáculo político”, fue la respuesta de Pete Hegseth a Thomas Massie ante el intento de destitución, el cual definió como un mensaje para los enemigos de Estados Unidos de que se castiga a sus guerreros.

Destacó en este punto que se pone un objetivo a los estadounidenses, ya que un “legislador rebelde, cargado de animadversión personal por el presidente” puede cuestionar las decisiones de seguridad nacional.

Pete Hegseth destacó que la iniciativa de juicio político sólo busca dañar a Donald Trump y a Estados Unidos por diferencias políticas, por lo que acusó a Thomas Massie de moverse por el ego y resentimiento.

El secretario añadió que, legalmente, un juicio político se promueve sólo por delitos graves o menores, como lo serían la traición o el soborno, por lo que la solución sólo es mediante la legislación.

Y acusó que no es la primera vez que los congresistas han promovido un juicio político contra Donald Trump, las dos anteriores fracasadas, por eso es que ahora su objetivo en “uno de sus guerreros”.

Pete Hegseth defiende operaciones militares de Donald Trump ante iniciativa de juicio político

Pete Hegseth también resaltó que en sus épocas se perdieron cientos de vidas; sin embargo, con las decisiones de Donald Trump, las cosas han cambiado en Estados Unidos.

Por ejemplo, destacó las operaciones militares con acciones que definió como históricas, como el evitar que Irán tenga un arma nuclear.

También enlistó la detención de Nicolás Maduro, quien se creía impune, así como los diversos ataques a las rutas utilizadas por el narcotráfico y las acciones en contra de los cárteles.