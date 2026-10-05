El presidente de España, Pedro Sánchez anunció este lunes 5 de octubre la disolución de las Cortes tras el rechazo de los dos decretos de vivienda en el Congreso.

Y por lo que Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

“He decidido convocar Consejo Extraordinario para convocar elecciones el 29 de noviembre. Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros y para vuestro país”, Pedro Sánchez, presidente de España

La decisión de Pedro Sánchez se da después de que el Congreso rechazó los decretos impulsados por su Gobierno en materia de vivienda con los votos de Partido Popular de Derecha (PP), Vox y Junts, un fuerte golpe para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE),

Pedro Sánchez acusa a la ultraderecha de obstruir el progreso en España

Ante las palabras de Pedro Sánchez al disolver las Cortes y adelantar elecciones al 29 de noviembre, el presidente de España también acusó a la ultraderecha de obstruir el progreso en el país.

“Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y justicia social y de responsabilidad medioambiental, si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando”. Pedro Sánchez, presidente de España

Con ello, Pedro Sánchez recordó que tras la entrada del PSOE en el gobierno los intereses de los españoles han sido defendidos, así como sus esfuerzos por un “mejor mundo” se han visto.

“Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles. Y al mismo tiempo, nos hemos esforzado por construir un mejor mundo, apoyando a Ucrania, a la UE y a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros, denunciado genocidas, combatiendo tecnoligarcas, frente a altares con motosierra”. Pedro Sánchez, presidente de España

Asimismo, pese a esto Pedro Sánchez también reconoció errores, y por ello justificó la convocatoria a elecciones, y donde pidió el apoyo de la ciudadanía para luchar contra la desigualdad que se vive en España.

“Sé que hemos cometido errores, no hemos hecho todo lo que nos habíamos . Necesitamos reformas para que la ciudadanía pueda lograr reducir los niveles desigualdad”. Pedro Sánchez, presidente de España

Para finalizar, el presidente Pedro Sánchez refrendó que en manos de los españoles esta “el papel que quieren jugar, si quieren que nuestro país retroceda o avance, un Gobierno que trabaje por la mayoría social”.