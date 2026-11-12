La presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sostuvieron una videollamada para revisar los avances de la relación bilateral y definir nuevas oportunidades de cooperación entre México y España.

En videollamada con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, reafirmamos que la relación entre ambos países vive una etapa renovada de diálogo y colaboración. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez revisan relación México-España en videollamada (Cortesía)

Durante la conversación, Pedro Sánchez y Claudia Sheinbaum destacaron los acuerdos alcanzados en la XXX Cumbre Iberoamericana y abordaron los preparativos para conmemorar en 2027 el 50 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas.

Somos socios en materia económica, política y diplomática; compartimos la voz progresista y defensora de la democracia y la prosperidad social. Conversamos sobre los lazos históricos que unen a nuestros pueblos y el proyecto conjunto “México: tierra de acogida. Libros del exilio español y diálogos de ultramar”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La agenda también incluyó la defensa de la democracia, el multilateralismo y el reconocimiento al exilio español acogido por México.

Acordamos colaborar de manera cercana para celebrar 50 años del restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, que se realizará el próximo año. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum y Pedro Sánchez revisan la relación entre México y España rumbo a 2027

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, sostuvieron este jueves 12 de noviembre de 2026 una videollamada institucional en la que destacaron que la relación bilateral entre ambas naciones atraviesa una renovada etapa de diálogo, respeto mutuo y colaboración estratégica.

Durante la conversación, en la que también estuvo presente el jefe de la Oficina de la Presidencia de México, Lázaro Cárdenas Batel, ambos mandatarios repasaron los principales avances alcanzados durante la recién celebrada XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid.

En dicho encuentro multilateral, donde la delegación mexicana estuvo encabezada por el canciller Roberto Velasco Álvarez, se concretaron cinco acuerdos estratégicos en ámbitos prioritarios como la protección civil y el desarrollo de la inteligencia artificial, además de la adopción de una declaración conjunta.

Un eje central del diálogo transatlántico fue la preparación de los festejos por el 50 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España, hito histórico que se conmemorará en el año 2027.

Tanto Sheinbaum como Sánchez coincidieron en que este aniversario representará una oportunidad fundamental para dar un impulso renovado a los vínculos políticos, económicos y culturales que unen a ambos pueblos.