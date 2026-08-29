Patricio Ramírez denunció haber sido golpeado por tres militares estadounidenses en un hostal de Panamá. El caso tomó relevancia después de que el influencer mexicano difundiera varios videos en redes.

“Me golpearon entre tres personas acá en Panamá, no fueron panameños, fueron estadounidenses. Al parecer eran militares”. Patricio Ramírez

El informe médico señala que Patricio Ramírez presentó fracturas en los huesos de la nariz, cráneo y rostro, además de contusión en el tórax y traumatismos en el párpado y la región alrededor de los ojos.

Patricio Ramírez denuncia golpiza de militares estadounidenses en Panamá; Comando Sur investiga

Patricio Ramírez, influencer mexicano, denuncia agresión de militares estadounidenses en Panamá

De acuerdo con el relato de Patricio Ramírez, el incidente comenzó en el elevador del hostal El Viajero, cuando entró de manera abrupta al elevador y esto provocó un intercambio de palabras con tres hombres estadounidenses.

Patricio Ramírez les exigió a los ciudadanos de Estados Unidos que le ofrecieran una disculpa, ellos se negaron y comenzaron a insultar más al punto de aventarlo y comenzar a golpearlo entre tres.

Pese a ser extranjeros en Panamá, Patricio Ramírez no dejó pasar el ataque y todos los involucrados fueron llevados ante las autoridades, en donde se enteró que los estadounidenses son militares y tenían “inmunidad”.

El creador de contenido mexicano denunció que no se ha atendido su caso debido a la condición de los militares en Panamá. Comentó que a cualquier persona le hubiera podido pasar.

Patricio Ramírez denuncia golpiza de militares estadounidenses en Panamá; Comando Sur investiga (Captura de pantalla)

Comando Sur de Estados Unidos investiga golpiza de militares contra Patricio Ramírez

Patricio Ramírez reveló que los tres hombres involucrados en la golpiza fueron identificados en la denuncia penal como:

Lally Joseph Fitzgerald

Nathan Beagle

Alexander Ermer

El expediente del caso señala que los involucrados alegaron contar con inmunidad diplomática por encontrarse en Panamá en misiones de apoyo a organismos de seguridad.

Por su parte la Oficina de Asuntos Públicos del Comando Sur de Estados Unidos notificó estar atento de la agresión del pasado 15 de agosto en la que participaron miembros de su servicio.

Ante esto, el Comando Sur detalló que el caso está siendo investigado por la autoridad competente, aclarando que todos sus miembros están sujetos al código de justicia militar de Estados Unidos.