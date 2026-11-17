El papa León XIV vivió un momento inesperado durante las actividades de despedida de su visita a Perú, luego de recibir el impacto de un rosario mientras saludaba a simpatizantes reunidos en la Base Aérea Las Palmas.

El incidente ocurrió cuando el pontífice, de 71 años de edad, recorría la zona a bordo de su vehículo oficial y mantenía contacto con los asistentes que acudieron a despedirlo.

Aunque el hecho ocurrido el 16 de noviembre de 2026 generó sorpresa entre los presentes, la escena quedó registrada por cámaras y rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales y medios internacionales.

¿Cómo está el Papa León XIV luego de que un rosario lo golpeara cerca del ojo? Esto se sabe

La despedida de Perú por parte del Papa León XIV dejó una inquietante imagen, luego de que un rosario arrojado desde el público lo golpeó cerca del ojo.

Se trató de un rosario corto de diez cuentas que lo impactó directamente en su rostro, llevando al sumo pontífice a realizar una mueca de dolor y frotarse la zona afectada.

El Papamóvil no se encontraba cubierto en su totalidad por vidrio, debido a que el propio líder religioso rechazó la instalación de cristales blindados de protección en los automóviles acondicionados para su gira por territorio sudamericano.

Frente a la inquietud generada entre los presentes, el portal oficial Vatican News informó que que el Papa León XIV resultó completamente ileso y mantuvo sus actividades sin modificación alguna.