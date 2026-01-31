La medianoche del viernes 30 de enero, Estados Unidos entró en una nueva parálisis presupuestaria por la que a menos de seis meses del último cierre, el gobierno enfrenta un nuevo apagón.

Sin embargo, el cierre de esta ocasión es parcial y de acuerdo con la información que se ha emitido, es posible que llegue a su fin el lunes 2 de febrero tras una votación en el Capitolio.

Gobierno golpea a Estados Unidos enfrenta nuevo apagón

El motivo del cierre es la parálisis presupuestaria que se generó debido a la falta de consenso entre el Senado y la Cámara de Representantes, pues no lograron aprobar la extensión de fondos federales para las agencias clave del gobierno.

A diferencia del episodio anterior, este cierre es parcial, toda vez que afecta principalmente las funciones administrativas y programas sociales, mientras se mantiene la expectativa de una resolución rápida en el Capitolio,

La votación programada para el lunes 2 de febrero busca destrabar el presupuesto, con la posibilidad de que el apagón del gobierno se dé por terminado ese mismo día en caso de que se alcance un acuerdo legislativo.

Cabe destacar que por el apagón, el Departamento de Seguridad Nacional y otras dependencias se encuentran en el centro de la disputa, lo que ha desatado tensiones políticas que mantienen bloqueada la aprobación de los recursos federales.

Apagón del gobierno afecta a diversos sectores de Estados Unidos

El nuevo apagón del gobierno en Estados Unidos ha comenzado a afectar a miles de empleados federales, quienes enfrentan licencias sin goce de sueldo y retrasos en pagos durante la parálisis presupuestaria,

Lo anterior debido a que el cierre obliga a que agencias administrativas reduzcan operaciones y limiten trámites esenciales como migración y asistencia social en detrimento de los beneficiarios que dependen de los programas.

Además, aeropuertos y puntos de entrada registran afectaciones en controles de seguridad, pues la reducción de personal ha incrementando tiempos de espera para viajeros nacionales e internacionales.

En tanto, servicios sociales y programas de apoyo comunitario enfrentan interrupciones parciales, reflejando el impacto directo del apagón del gobierno en sectores vulnerables de la población estadounidense.