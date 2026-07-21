Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, afirmó que analizaría la posibilidad legal de arrestar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, si visita la ciudad, debido a la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI).

Durante una entrevista reciente, Mamdani sostuvo que la orden de arresto contra Netanyahu debe tomarse con seriedad, ya que fue emitida por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

“Cuando se trata de Benjamin Netanyahu, estamos hablando de alguien que es objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Y es objeto de esta orden de arresto por presuntos crímenes contra la humanidad, por crímenes de guerra, y es el arquitecto del genocidio contra los palestinos en Gaza como primer ministro de Israel. Estos no son hechos de mi valoración personal; son hechos de registro público” Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York

Reporter: "Are you serious about arresting Netanyahu?"



Mamdani: "100%. Yes."



Reporter: "Trump said he won’t."



Mamdani: "He has a warrant for war crimes. Trump may protect him. I won't."pic.twitter.com/KhkjAr2F9p — ThePatrioticBlonde™🇺🇸 (@ImBreckWorsham) July 21, 2026

El alcalde explicó que su administración evaluará el marco legal vigente para determinar si puede ejecutar dicha orden en caso de que el primer ministro israelí ingrese a Nueva York.

Asimismo, aseguró que cualquier decisión estará basada en el cumplimiento de las leyes locales aplicables.

Zohran Mamdani afirma que las acusaciones contra Benjamin Netanyahu deben tomarse en serio

Durante la misma entrevista, Mamdani reiteró que toda orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional merece ser atendida con seriedad, independientemente de la persona involucrada.

Como ejemplo, mencionó tanto a Benjamin Netanyahu como al presidente ruso, Vladimir Putin, quienes enfrentan órdenes de arresto emitidas por la CPI por presuntos crímenes internacionales.

“Y creo que cuando alguien es acusado con una orden de la Corte Penal Internacional, es algo que debe tomarse en serio, ya sea Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin o cualquier otra persona. Lo que también he dejado claro es que mi administración seguirá todas las leyes locales aplicables” Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York

El alcalde insistió en que cualquier actuación de su gobierno se apegará estrictamente a la legislación vigente en la ciudad de Nueva York.

¿Cuándo podría visitar Benjamin Netanyahu Nueva York?

Está previsto que Benjamin Netanyahu viaje a Nueva York durante el otoño de 2026 para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ante esa posibilidad, Zohran Mamdani señaló que su administración ya analiza las implicaciones jurídicas y las facultades legales que tendría la ciudad en caso de que el mandatario israelí ingrese a territorio neoyorquino.