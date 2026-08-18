Una niña peruana de 10 años fue rescatada en la Amazonía de Ecuador tras ser víctima de trata de personas con fines de matrimonio servil con un hombre de 50 años, un caso que vuelve a poner bajo la lupa la persistencia de los matrimonios infantiles en América Latina.

De acuerdo con un artículo de la BBC, la menor fue localizada por autoridades ecuatorianas en la localidad de Espejo, ubicada en el río Tigre, en la provincia amazónica de Pastaza.

Durante el operativo fue detenido un hombre de 50 años, quien presuntamente pretendía casarse con la niña, según información de la Fiscalía de Ecuador.

El individuo fue acusado de trata de personas con fines de matrimonio servil, una modalidad que implica captar, trasladar o someter a una persona para obligarla a contraer matrimonio o mantener una relación de convivencia bajo condiciones de explotación.

¿Cómo rescataron a la niña peruana víctima de trata en Ecuador?

El rescate ocurrió después de una investigación de aproximadamente dos meses.

Las autoridades ecuatorianas siguieron la pista de otros dos casos relacionados con el tráfico y explotación de menores en la zona fronteriza.

Las investigaciones permitieron identificar este nuevo caso y localizar a la niña peruana en la Amazonía ecuatoriana.

El caso también evidenció la existencia de redes de captación y traslado de menores en zonas fronterizas, además de poner nuevamente sobre la mesa el problema de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas en América Latina.

América Latina enfrenta el problema de los matrimonios infantiles

El caso de la niña peruana no sería un hecho aislado. De acuerdo con el artículo de la BBC, que cita información de UNICEF, aproximadamente 1 de cada 4 niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe se ha casado o unido antes de cumplir los 18 años.

La BBC señala que, a diferencia de otras regiones, América Latina y el Caribe no han registrado una reducción significativa de los matrimonios y uniones infantiles durante los últimos años.

Entre los países con mayor prevalencia se encuentran República Dominicana, Nicaragua y Honduras. En República Dominicana, por ejemplo, más del 35% de las mujeres mayores de 20 años se unieron en pareja antes de cumplir la mayoría de edad, de acuerdo con los datos citados por la BBC.

¿Por qué no disminuyen los matrimonios infantiles en Latinoamérica?

Expertos consultados por la BBC identifican diversos factores que pueden favorecer los matrimonios y las uniones tempranas, entre ellos:

Pobreza y desigualdad económica.

Falta de oportunidades educativas.

Búsqueda de estabilidad económica.

Normas sociales y culturales que normalizan las uniones a temprana edad.

Además, el artículo señala que 1 de cada 5 menores se une con hombres que tienen al menos 10 años más que ellas, lo que puede generar relaciones marcadas por importantes desigualdades de poder.

Aunque países como México, Perú, Colombia y Bolivia han establecido restricciones legales al matrimonio infantil, las uniones tempranas pueden continuar de manera informal, de acuerdo con los especialistas citados por la BBC.

Asimismo, en algunas comunidades persisten normas sociales y prácticas tradicionales que pueden contribuir a normalizar las uniones de niñas y adolescentes a edades tempranas.

El caso de la niña peruana rescatada en Ecuador vuelve a evidenciar los riesgos de la trata de menores, el matrimonio servil y las uniones infantiles en América Latina, particularmente en zonas fronterizas donde las redes de explotación pueden aprovechar la vulnerabilidad de niñas y adolescentes.