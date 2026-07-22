Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, justificó que no detendrá a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ello a pesar de calificarlo como “un criminal de guerra”.

“Coincido con la CPI en que Benjamin Netanyahu debe ser arrestado y juzgado por sus crímenes” Zohran Mamdan. Alcalde de Nueva York

Ante la probable visita de Benjamin Netanyahu a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York en el mes de septiembre, Mamdani dijo que quien debería detenerlo sería el gobierno federal de Donald Trump.

Zohran Mamdani no dejó de considerar a Netanhayu criminal de guerra y dijo debería ser arrestado y juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI).

Mamdami reconoce no tener autoridad para detener a Netanyahu y deja la misión al gobierno federal

Zohran Mamdani reconoció que no tiene autoridad legan para ejecutar la orden de la CPI pero quien sí la tiene es el gobierno de Donald Trump.

Por ello instó al gobierno federal unirse a la CPI y ejecutar dicha orden de arresto por las agresiones y crímenes de guerra contra Palestina.

Aunque reconoció que no puede ponerle fin al genocidio por su cuenta dijo que el silencio no debe convertirse en un arma mas contra Palestina.

Mamdani rechaza que estadounidenses paguen las bombas contra Palestina

Zohran Mamdani responsabilizó a Netanyahu de 73 mil muertes; mutilación de niños en Palestina, quienes han recibido atención médica sin anestesia; de atacar a hospitales de bebés y centros de maternidad; de asesinar a trabajadores humanitarios y periodistas; y más.

El alcalde de Nueva York también cuestionó al gobierno federal por seguir financiando la guerra en Palestina dado que se registraron nuevas agresiones contra niños.

El alcalde neoyorkino recordó que mientras los estadounidenses financian las bombas que causan muerte en Palestina existe una orden de arresto contra Netanyahu emitida por la CPI.