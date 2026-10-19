Las puertas del Museo del Louvre en París, Francia, permanecen cerradas a causa de una manifestación de estudiantes por el costo de la vida, entre otras cosas.

“Estimados visitantes, debido a un movimiento social estudiantil, el museo está cerrado por el momento. Les pedimos disculpas por las molestias ocasionadas”, informa la administración de la galería. Museo del Louvre

Estudiantes bloquean el acceso del Museo del Louvre en París

Este lunes 19 de octubre las puertas del Museo del Louvre en París amanecieron bloqueadas por estudiantes de la École du Louvre y de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, lo que impidió su apertura programada a las 9:00 horas.

La protesta busca visibilizar las demandas de estudiantes de secundaria e institutos de Francia contra contra el aumento del costo de la vida, los recortes presupuestarios en educación pública y la represión policial en manifestaciones recientes.

Mediante pancartas colocadas sobre la emblemática pirámide de cristal se exigen mejores condiciones de estudio y se expone el descontento social por el encarecimiento de la vida, abarcando el aumento del costo de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo.

Ante esto, la dirección del museo confirmó que el Louvre se ha convertido en un altavoz mediático para reivindicaciones ajenas a su gestión.

Manifestaciones se expanden en ciudades de Europa

Europa enfrenta una ola masiva de protestas y disturbios debido al alto costo de la vida

El fin de semana se vivió una alteración mayor del orden público en varias ciudades francesas, considerada la más severa en años.

El aumento del costo de vida y los servicios públicos afectan a países europeos. Las protestas se han extendido a Italia, España y Portugal.

Ante esto, el presidente Emmanuel Macron, de 48 años, ordenó revisar los protocolos de seguridad nacional, mientras que el Ministerio del Interior admitió la complejidad para contener la violencia.

Así como se ha reconocido que el costo de vida está afectado al turismo internacional por lo que se preve que la tensión social continúe, al menos, el próximo fin de semana.