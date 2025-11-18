Dos mexicanos murieron en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile, mientras se encontraban en una excursión.

“De acuerdo con la información que nos ha proporcionado Conaf, de momento hay dos personas fallecidas y 7 personas de las que se desconoce su paradero” José Ruiz Pivcevic, delegado presidencial de Magallanes, Chile

Así lo confirmó José Ruiz Pivcevic, delegado presidencial de Magallanes, quien resaltó que los excursionistas mexicanos se habían extraviado debido a las condiciones climáticas.

Asimismo, resaltó que aún hay 7 personas más que permanecen desaparecidas, por lo que las acciones del gobierno se enfocarán en su localización.

Mueren dos mexicanos en Parque Nacional Torres del Paine por nevadas

El lunes 17 de noviembre dos excursionistas mexicanos ingresaron al Parque Nacional Torres del Paine en Chile para hacer un recorrido; sin embargo, ambos murieron debido a las condiciones climáticas.

De acuerdo con la Delegación Presidencial de Magallanes, los turistas mexicanos, un hombre y una mujer, arribaron al parque para realizar el circuito ‘O’ de trekking que da una vuelta completa al lugar.

Sin embargo, se presentaron nevadas y fuertes vientos de manera repentina que los extraviaron en el Sector de Los Perros, cerca del Paso John Gardner.

Horas más tarde, el hombre fue localizado muerto en una zona del Parque Nacional Torres del Paine mientras que la mujer murió el martes 18 de noviembre, mientras era trasladada al Campamento Perros.

Asimismo, se resaltó que Relaciones Exteriores ya está gestionando la repatriación de los cuerpos.

Gobierno de Chile busca a 7 excursionistas extraviados en Parque Nacional Torres del Paine

Por otra parte, José Ruiz Pivcevic, delegado presidencial de Magallanes, resaltó que hay al menos 7 excursionistas extraviados que ahora son buscados por las autoridades.

Asimismo, señaló que se realiza el despliegue de un operativo interinstitucional importante entre Carabineros, así como: