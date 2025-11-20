Los senderistas mexicanos que murieron en el Parque Nacional Torres del Paine, Chile, fueron identificados por las autoridades. Se trata de:

Cristina Calvillo Tovar

Julián García Pimentel

Cristina Calvillo y Julián García, los senderistas mexicanos que murieron en Chile (Especial)

Ambos médicos del Centenario Hospital Miguel Hidalgo se encontraban en la zona de los glaciares chilenos realizando una ruta que daba la vuelta al parque cuando las nevadas y los fuertes vientos les impidieron continuar su camino.

Ambos murieron dentro del parque; Julián fue reportado como muerto el lunes 17 de noviembre; mientras que Cristina falleció el martes 18, cuando recibía atención médica.

¿Quiénes eran Cristina Calvillo y Julián García? Los senderistas que murieron en Chile

Cristina Calvillo Tovar y Julián García Pimentel, de 37 y 36 años respectivamente, eran médicos del Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Viajaron a Chile con la intención de realizar un viaje de senderismo, que habían calificado como el de “sus vidas”.

Ambos vivían en Aguascalientes pero eran originarios de Michoacán; la pareja viajaba mucho y planeó con ilusión el viaje de días del que ya no volvieron.

Cristina Calvillo, era una médica radióloga, especialista en Resonancia Magnética, que estudió su licenciatura en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo.

Mientras que su especialidad en imagenología diagnóstica y terapeuta la obtuvo en la Universidad de Guanajuato, con certificado como médico radiólogo de Consejo Mexicano de Imagen A.C

Por su parte, Julián García Pimentel estudió también medicina en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, donde además obtuvo su especialidad en Medicina Familiar.

Cristina Calvillo y Julián García estaban en el “viaje de sus sueños”

Las familias de Cristina Calvillo y Julián García compartieron que la joven pareja planeó lo que llamaron “el viaje de sus sueños” por América del Sur.

Se trataba de un viaje en el que visitarían distintos países, iniciando por Argentina.

Luego de su primera parada, llegaron a Chile, donde ambos aseguraron a sus familias que “les encantó el paisaje” y donde buscaban dar la vuelta a los glaciares.

Sin embargo, el clima no jugó a su favor y perdieron la vida debido a las nevadas y fuertes vientos que se presentaron durante su visita.

Además de Cristina y Julián, otros 3 turistas murieron en el Parque Nacional Torres del Paine, una pareja originaria de Alemania y una mujer del Reino Unido.