La política de Ecuador quedó conmocionada tras confirmarse la muerte de Michele Sensi-Contugi, director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en un accidente de helicóptero ocurrido el 19 de agosto de 2026 en Kenia.

El funcionario viajaba junto a su esposa, la diseñadora Stephany Hollihan, quien también perdió la vida en el accidente.

Cercano al presidente Daniel Noboa y a la primera dama Lavinia Valbonesi, Michele Sensi-Contugi era considerado parte del círculo de máxima confianza del mandatario.

La muerte de Michele Sensi-Contugi representa un duro golpe para la seguridad nacional de Ecuador.

Michele Sensi-Contugi (Asamblea Nacional del Ecuador)

Michele Sensi-Contugi murió la mañana del 19 de agosto en un accidente de helicóptero en Kenia

De acuerdo con los reportes, el accidente de helicóptero donde murió Michele Sensi-Contugi, sucedió a las 9:13 a.m., hora de Kenia.

Hasta donde ha informado la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA), el helicóptero donde viajaba Michele Sensi-Contugi, se desplomó en las inmediaciones del monte Ololokwe, en Kenia.

Se trata de una zona de difícil acceso ubicada en el condado de Samburu. El jefe de Inteligencia de Ecuador y su esposa, realizaban la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro.

El helicóptero era un modelo Eurocopter EC130 B4, con matrícula 5Y-GYM, en el cual viajaban 7 pasajeros, muriendo todos en el accidente.

El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte de Kenia lidera las indagaciones para esclarecer las causas del desplome, las cuales aún no han sido determinadas.

Michele Sensi-Contugi era cercano Daniel Noboa

Luego de conocerse a muerte de Michele Sensi-Contugi, la presidencia de Ecuador lanzó un comunicado lamentando el suceso extendiendo sus condolencias a familiares y amigos.

Comunicado muerte de Michele Sensi-Contugi (Presidencia de Ecuador)

La muerte de Michele Sensi-Contugi representa un impacto fuerte para la política de Ecuador, presidente Daniel Noboa y la primera dama, Lavinia Valbonesi.

Michele Sensi-Contugi, fue ministro de Gobierno hasta 2024, siendo nombrado posteriormente como jefe del CNI, entidad encargada de salvaguardar la seguridad nacional.

Siendo junto a su esposa, parte del círculo de máxima confianza del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la primera dama, Lavinia Valbonesi.

Muestra de ello es que Stephany Hollihan, fundadora de la marca SensiStudio, fue madrina de bautizo de Furio Noboa Valbonesi, el hijo menor del mandatario, en julio de 2024.

Es decir, la relación entre ambas familias era más que algo de corte profesional o político, siendo íntimos en el aspecto social.