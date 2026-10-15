Murió la corredora Yoo Ji-won tras colapsar en el tramo final de un maratón en Seúl, Corea del Sur.

Yoo Ji-won tenía 25 años de edad y murió el pasado 11 de octubre, mientras corría en una carrera de media maratón.

Hasta el momento no se ha revelado la causa de la muerte de Yoo Ji-won, pero un amigo cercano reveló qué ocurrió tras su ingreso al hospital.

Muere corredora tras colapsar en el tramo final de un maratón en Seúl

Yoo Ji-won era una influencer y corredora surcoreana, conocida por compartir contenido fitness.

La influencer se encontraba en un maratón cuando se desplomó en el kilómetro 20.6, a 500 metros de la meta durante la Seoul Race de 21 kilómetros.

Yoo Ji-won recibió asistencia médica en el lugar y fue traslada a un hospital de Seoul, donde murió minutos después.

Yoo Ji-won, influencer runner que murió durante un medio maratón en Seoul (Instagram/@mta1n_0ne)

Las causas de la muerte de Yoo Ji-won no han sido reveladas; el evento solo confirmó el deceso de uno de sus corredores, pero no revelaron la identidad.

Bummy, amigo de Yoo Ji-won, fue quien confirmó su muerte y reveló que se encontraba en la misma carrera, pero no creía que el incidente estuviera relacionado con su amiga.

Los organizadores de Seoul Race 2026 emitieron un comunicado para lamentar la muerte de Yoo Ji-won e informar cómo ocurrieron los hechos.

El 11 de octubre, alrededor de las 8:49 de la mañana, un participante de la media maratón de la Seoul sufrió una emergencia médica tras desplomarse en el kilómetro 20,6. Tras recibir atención de emergencia en el lugar, fue traslada en ambulancia a un centro médico. Lamentablemente, falleció. Organizadores de Seoul Race 2026

Amigo de Yoo Ji-Won comparte emotivo mensaje tras su muerte en un medio maratón

El corredor y creador de contenido surcoreano conocido como Bummy, despidió a Yoo Ji-won con un cariñosos mensaje tras su muerte en un medio maratón en Seoul.

Bummy compartió fotos junto a Yoo Ji-won mientras entrenaban y reveló que presenció el alboroto en el medio maratón tras el desplome de la influencer, pero nunca pensó que se tratara de ella.

Tras enterarse de la noticia, Bummy acudió al hospital y estuvo 12 horas ahí hasta que confirmaron la muerte de Yoo Ji-won.