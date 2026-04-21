Morante de la Puebla se encuentra en el ojo público, pues se encuentra grave de salud debido a que sufrió un fuerte accidente durante la corrida de toros la Feria de Abril de Sevilla. Si quieres saber quién es el torero español, continúa leyendo.

¿Quién es Morante de la Puebla?

Morante de la Puebla es el nombre artístico de José Antonio Morante Camacho, torero español nacido en la provincia de Sevilla. Debutó profesionalmente en los años noventa y desde entonces se consolidó como una de las máximas figuras del toreo en España.

Es conocido por su estilo clásico y creativo, además de haber conseguido importantes reconocimientos, como abrir la Puerta Grande de Las Ventas y cortar un rabo en La Maestranza de Sevilla, logros reservados para pocos matadores

¿Qué edad tiene Morante de la Puebla?

Morante de la Puebla nació el 2 de octubre de 1979 en La Puebla del Río, España, por lo que actualmente tiene 46 años.

¿Morante de la Puebla tiene esposa?

Sí, desde el 2010, Morante de la Puebla está casado con Elisabeth Garrido. Sin embargo, del 2005 al 2008 mantuvo una relación con Cinthia Antúnez.

¿Qué signo zodiacal es Morante de la Puebla?

Al haber nacido el 2 de octubre, Morante Camacho es Libra, signo que se caracteriza por ser sociable, justo e indeciso.

¿Morante de la Puebla tiene hijos?

Sí, Morante de la Puebla tiene 3 hijos:

José Antonio Morante Antúnez

Lola Morante Garrido

María Morante Garrido

¿Qué estudió Morante de la Puebla?

No hay registros públicos ampliamente difundidos sobre estudios universitarios formales. Desde muy joven enfocó su formación en el mundo taurino, aprendiendo en el campo y en ambientes ligados a la tradición del toreo en Sevilla.

¿En qué ha trabajado Morante de la Puebla?

Morante de la Puebla se ha dedicado por completo a su carrera como torero, destacando momentos como: