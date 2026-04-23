En el decimotercer festejo de la Feria de Abril, celebrado en la plaza de la Maestranza de Sevilla, durante una corrida de toros, Roca Rey sufrió una fuerte cogida.

El torero peruano, de 29 años de edad, fue corneado cuando intentaba matar al quinto toro de la corrida. El animal, de la ganadería Toros de Cortés, lo golpeó en la cara interna del muslo derecho.

Era el segundo toro que el diestro llevaba a término en la tarde.

Presentes fueron testigos del momento en que Roca Rey fue sorprendido por el toro, quien lo cogió mientras éste le enterraba la espada muy en corto. Entre zarandeos terminó tendido en la arena.

Personal médico que se encontraba en el lugar, con lleno total, lo trasladó lo más rápido posible a la enfermería aún cuando el torero pedía que lo dejarán continuar ya que deseaba cortar las dos orejas que creía tener aseguradas.

Ante el hecho, José María Manzanares, director de lidia, dio muerte al astado y Presidencia le concedió las orejas al peruano en reconocimiento a lo realizado.

Roca Rey herido por un toro (@alertanews24 / X)

¿Cuál es el estado de salud de Roca Rey?

Por la gravedad de su herida, Roca Rey ingresó al quirófano de Maestranza.

La preocupación por el estado de la pierna derecha de Roca Rey, preocupa a aficionados y profesionales por la gravedad de la herida. De su muslo brotó una gran cantidad de sangre.

Roca Rey herido por un toro (@alertanews24 / X)

Al momento de redactar la nota ha pasado casi una hora desde que inició la operación.

Hasta ahora se desconoce el alcance exacto de la cornada. Se espera que en las próximas horas se haga público el parte médico.

Primeras declaraciones de Roca Rey

Mientras era trasladado a la enfermería, Roca Rey brindó sus primeras declaraciones. El torero ha reconocido que el animal tenía muy afilada el asta, según lo informado por Telecinco.