A través de redes sociales, Ricardo O’Farrill se pronunció públicamente sobre el conflicto en Gaza adoptando una postura de apoyo a Palestina, además de compartir un documento en el que dicen “esto está sucediendo”.

“Esta es información real. Esto está sucediendo”, escribió el comediante Ricardo O’Farrill “lo menos que podemos hacer es informar a nuestros cercanos sobre de la VERACIDAD Y REALISMO de estos actos”, agregó.

Pues en dicho documentos, se puede leer que existen motivos razonables para afirmar que Israel comete “actos de genocidio en Gaza” y pidió a los países que impusieran inmediatamente sanciones y un embargo de armas.

Esta es información real.🇵🇸

Esto está sucediendo.🇵🇸

Lo menos que podemos hacer es informar a nuestros cercanos sobre de la VERACIDAD Y REALISMO de estos actos.🇵🇸 pic.twitter.com/cMaw61KrF3 — Ricardo O’Farrill (@richieofarrill_) October 24, 2026

Postura de Ricardo O’Farrill sobre Palestina genera polémica y aplausos

La postura de Ricardo O’Farrill sobre Palestina ha genera polémica entre seguidores que han aplaudido sus palabras sin temor a visibilizar los hechos de actos de genocidio en Gaza.

Así como una visión más estable en Ricardo O’Farrill, tras un pasado donde el comediante generó varias polémicas entre su vida personal, conflictos entre el gremio y las adicciones.

Por lo que ahora, seguidores señalaron que Ricardo O’Farrill es ejemplo de conciencia y labor sobre Palestina ante “tibios” que minimizan el conflicto en Medio Oriente, pues el comediante ha sido reconocido por una opinión tajante.