El Programa Mundial de Alimentos (PMA), organismo de Naciones Unidas, dejará de brindar asistencia alimentaria mensual a 500 mil personas en la Franja de Gaza debido a la falta de financiamiento, una medida que agravará la crisis humanitaria en el territorio palestino.

La agencia anunció que reducirá de 1.6 millones a 1.1 millones el número de beneficiarios mensuales, pese a que las necesidades alimentarias continúan siendo elevadas y se aproxima la temporada de invierno en Gaza.

Gaza enfrenta recortes en la ayuda humanitaria

La reducción de la ayuda alimentaria también afectará las raciones que reciben las familias en Gaza, pues de acuerdo con el organismo, las personas beneficiarias recibirán un paquete de alimentos en lugar de dos, además de una cantidad menor de harina.

Asimismo, las comidas calientes distribuidas diariamente en Gaza, pasarán de 250 mil a 150 mil; en las zonas de difícil acceso, algunas familias recibirán una comida caliente cada dos días, en lugar de una diaria.

Ben Gvir pide matar entre 30 y 40 personas cada noche en Gaza (Jehad Alshrafi / AP Photo/Jehad Alshrafi)

El recorte ocurre en medio de una emergencia alimentaria: alrededor de 1.4 millones de habitantes de Gaza, equivalentes a dos tercios de la población, padecen inseguridad alimentaria aguda o condiciones más graves. De ese total, unas 200 mil personas se encuentran en situación de emergencia.

PMA necesita 450 millones de dólares para continuar sus operaciones

El organismo atribuyó las medidas a la reducción de los fondos destinados a la ayuda humanitaria a Gaza, y reveló que para mantener sus operaciones esenciales en Gaza y Cisjordania durante los próximos seis meses, necesita 450 millones de dólares.

Pese a los recortes, el PMA mantendrá programas de apoyo nutricional para 300 mil mujeres y niños, así como meriendas escolares para aproximadamente 200 mil menores, y también continuará respaldando panaderías locales.

La organización advirtió que la falta de recursos podría obligarla a reducir todavía más la asistencia, justo cuando miles de familias necesitan alimentos, refugio y servicios básicos en Gaza tras el conflicto armado con Israel.