A 3 meses de que se realice el certamen de Miss Universo, participantes del concurso en Indonesia denunciaron abuso sexual por parte de organizadores.

De acuerdo con los reportes, siete finalistas del certamen Miss Universo Indonesia acusaron que sufrieron abuso sexual por parte de algunos organizadores, quienes las obligaron a desnudarse frente a la cámara.

Inclusive, una de las denunciantes señaló que la tocaron en partes íntimas, luego de fotografiarla desnuda para revisar su cuerpo.

Al momento las autoridades de Indonesia investigan el hecho, después de que el pasado lunes 7 de agosto una de las víctimas acudió a denunciar el suceso tras las finales del concurso de belleza en el país.

Conforme a medios locales, los organizadores de Miss Universo Indonensia pidieron a las 30 finalistas que se desvistieran para realizarse un examen físico previo a la ceremonia de coronación.

Habrían sido representantes de Miss Universo Indonesia, PT Capella Swastika Karya, quienes señalaron que debían examinar la presencia de cualquier “cicatriz, celulitis o tatuajes en sus cuerpos”.

Asimismo, se señaló que a 5 de las finalistas les tomaron fotografías desnudas, y que una de ellas denunció que la tocaron en partes íntimas.

Por el hecho se realizó una conferencia de prensa el pasado lunes 7 de agosto, y una de las víctimas relató cómo sucedieron los hechos.

“Sentí miedo y presión (…) me gritaron porque no abrí la parte superior de mi camiseta. Entonces la abrí, de repente, me dijeron que estaba siendo sometida a una revisión corporal”

Miss víctima de abuso sexual en Indonesia