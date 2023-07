Un Tribunal de Justicia de Roma, Italia, decidió absolver a un conserje por el delito de abuso sexual contra una menor, porque el “gesto” duró menos de 10 segundos.

En abril de 2022, un hombre de 66 años realizó tocamientos a una alumna del Instituto de Cine y Televisión Rossellini de 17 años, quien lo denunció.

Por el delito cometido el hombre, quien trabajaba como conserje en la escuela, se pidieron más de 3 años de prisión por este delito; sin embargo, ahora una jueza lo absolvió.

Este hecho ha desatado las críticas en redes sociales, quienes recuerdan que un tocamiento ocurrido sin consentimiento puede hacer que 10 segundos sean una eternidad.

Un año y medio después de que Antonio Avola de 66 años realizara tocamientos a una menor de edad sin su consentimiento, la justicia de Italia decidió absolver del delito de abuso sexual.

En abril de 2022, Antonio le bajó los pantalones a una alumna de 17 años y metió su mano bajo su ropa interior para tocarla, todo sin su consentimiento.

La joven denunció el hecho y compartió que el tocamiento duró menos de 10 segundos y que, luego de agredirla, le dijo: “amor, sabes que estaba bromeando”.

Por su parte, la víctima dijo a medios locales que el conserje incluso le lastimó “las partes íntimas” y no puede ser considerado como una broma hacia una adolescente.

“Me tocó el trasero. Luego, me levantó, lastimándome las partes íntimas. Para mí, esto no es una broma. No es así como un anciano debería ‘bromear’ con una adolescente”

víctima de conserje en escuela de Roma, Italia