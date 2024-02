La misión especial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya enfrenta su primer problema, mientras que aún no hay rastro del general Catarino Garza.

Y es que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció a inicios de enero de 2024, una operación de rescate a manos de elementos de la Sedena para dar con los vestigios Catarino Garza, personaje antiporfirista que desapareció en el siglo XIX.

Incluso esta decisión fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con lo que se oficializó el decreto para poner en marcha la encomienda de la Sedena, la cual prevé finalizar en marzo de 2024.

Además de las múltiples críticas que generó el mandato enviado desde Palacio Nacional, la misión de la Sedena ya presentó un primer y gran problema para encontrar los vestigios de Catarino Garza; te explicamos.

#Prioridades | Se publica en el DOF el decreto del presidente para enviar a 80 militares a Panamá para la búsqueda de los restos del general Catarino Erasmo Garza Rodríguez, exiliado en tiempos de Porfirio Díaz, a quien quería derrocar pic.twitter.com/OomJ3mr685 — Azucena Uresti (@azucenau) February 20, 2024

Parte misión de la Sedena en Panamá sin permisos para excavación

De acuerdo con una investigación del medio Animal Político, los militares de la Sedena enviados a Panamá para encontrar los restos de Catarino Garza, no cuentan con los permisos requeridos para emprender las excavaciones.

En este sentido, el medio digital encontró que hasta el 26 de febrero 2024, la dependencia no contaba con una autorización oficial para iniciar la misión encomendada por el presidente AMLO.

Cabe destacar que el buque de la Secretaría de la Marina (SEMAR) designado para emprender la operación de rescate llegó a Panamá el 25 de febrero, aún cuando no tenía el permiso requerido.

Además, según la información de Animal Político, no se ha presentado la documentación necesaria para que la Sedena comience los trabajos de excavación en la región de Panamá.

En tanto que ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ni el gobierno de Panamá han dado a conocer las licencias que avalen la misión de la Sedena ordenada por AMLO, para dar con los restos del general Catarino Garza.

AMLO en la presentación de su libro sobre Catarino Erasmo Garza (López Obrador.org)

Llega la Sedena a Panamá para hallar al general Catarino Garza

A pesar de la falta de permisos para concretar la misión, mostrada por la investigación de Animal Político, los militares de la Sedena ya arribaron a Panamá.

Con 20 uniformados, 60 elementos de la SEMAR y once especialistas, comenzaron las acciones castrenses y especializadas para buscar los restos de Catarino Garza.

De acuerdo con La Estrella de Panamá, expertos sostienen que aún está en proceso la aprobación del Ministerio de Cultura, para autorizar los trabajos arqueológicos.

Al mismo tiempo que enfatizaron que el buque de la Sedena, sí contaba con los permisos para su entrada a las tierras de Panamá, los cuales no serían necesarios para exhumar los remanentes de Catarino Garza.

“No necesitan una autorización de exhumación del Minsa porque se trata de restos arqueológicos. No han encontrado ningún familiar en Panamá, son cementerios donde no hay ni siquiera una tumba”, declaró una fuente anónima a La Estrella de Panamá.

Hasta el momento, no se tiene ninguna pista que acerque a la misión de la Serena a dar con los resquicios del general Catarino Garza, como fue ordenado por AMLO.